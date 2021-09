Forse non tutti lo sanno ma Giorgio Panariello è fidanzato con la sosia di Belen Rodriguez: l’avete mai vista? Incredibile la somiglianza!

Lui è uno dei volti più apprezzati del panorama televisivo e cinematografico italiano! Giorgio Panariello, classe 1960, è un comico, cabarettista, attore e conduttore televisivo! E’ stato a capo del Festival di Sanremo nel 2006 ed oggi lo vediamo, ogni venerdì, dietro al banco dei giudici di Tale e Quale Show, lo show in onda su Rai Uno! Dopo un’estate all’insegna dell’amore, Panariello è tornato al lavoro, in tv! Ma con chi trascorre il suo quotidiano il simpatico attore e comico? Non tutti sanno che è fidanzato con una bellissima donna di nome Claudia…Nonostante la differenza d’età, vivono una love story da sogno: ma avete mai visto lei? Somiglia molto a Belen Rodriguez!

Tra Giorgio Panariello e Claudia Maria Capellini l’amore è alle stelle. Sono insieme già da diversi anni e vivono a Roma, insieme ai loro due chihuahua. Lei, classe ’86, di professione è una PR: sapete a chi somiglia?

La bellezza di Claudia Maria non potrebbe mai passare inosservata: lunghi capelli castani, occhi scuri, labbra carnose. Vedere una sua foto vi lascerà senza parole: per molti è considerata la sosia di Belen Rodriguez!

Per molti è impressionante la somiglianza: i lineamenti del viso sono davvero uguali! La showgirl argentina e la dolce metà di Giorgio Panariello hanno qualcosa in comune anche nel lavoro: entrambe bellissime, lavorano come modelle. Claudia Maria Capellini, nata a Cremona, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro a Milano. Grazie alla sua professione ha conosciuto personaggi noti del mondo dello spettacolo, tra cui anche il suo attuale compagno, Giorgio Panariello.