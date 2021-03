Giorgio Panariello, spunta lo scatto del passato: non l’avreste mai detto, è proprio lui.

Questa sera, giovedì 11 marzo, andrà in onda l’ultima puntata dello show che in queste ultime settimane ha incantato i telespettatori, ovvero Lui è peggio di me. Ogni appuntamento è stato interessato da grandi ospiti, tra attori, cantanti e importanti personaggi del mondo della televisione. Al timone ritroviamo loro, Marco Giallini e Giorgio Panariello, che stanno portando avanti uno show che ogni volta riscontra ascolti record. Ebbene, Panariello è un un comico, imitatore, attore, conduttore televisivo e regista italiano: un talento poliedrico il suo. La sua carriera è piena di successi, e non potevamo aspettarci altro. Oggi, tutti siamo ammirati dalla sua forte bravura e ovviamente dalla sua grande simpatia. Ma vi chiediamo, ricordate com’era da giovane? Su instragram, lo scatto del passato non passa di certo inosservato.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Giorgio Panariello, com’era da giovane: spunta lo scatto del passato sui social

Amatissimo comico, Giorgio Panariello riesce, sempre, a conquistare i telespettatori con la sua forte ironia. Lo stiamo vedendo, insieme a Marco Giallini, al timone del programma Lui è peggio di me. E proprio questa sera, giovedì 11 marzo, ci sarà l’ultimo appuntamento di questo amatissimo show, che in queste ultime settimane ci sta avvolgendo completamente. Ebbene, Panariello oggi è tanto amato ed apprezzato, e questo si deve, ovviamente, al suo talento. L’attore è in grado di spaziare da un ambito all’altro, senza mai deludere le aspettative dei suoi migliaia di fan. Ed è proprio per questo che anche su instagram è seguitissimo; proprio qui, andando indietro, è emersa una foto che non è passata inosservata. Il comico ha, infatti, pubblicato sul social, un’immagine di un tempo passato, e in didascalia ha scritto: “Con i capelli prestati da Merigo, mi accingevo con umiltà a muovere i primi passo nel mondo dello spettacolo“.

Giorgio Panariello appare sicuramente più giovane nella foto che vi abbiamo appena mostrato, ma possiamo sostenere, che non è assolutamente cambiato. I suoi follower hanno commentato lo scatto con numerosi complimenti, lasciando intravedere il profondo apprezzamento nei suoi confronti.