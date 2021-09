L’ex gieffina e la sua dolce metà annunciano il sesso del loro bebè: è una bambina, i neo genitori sono super emozionati.

Alessia Macari e la sua dolce metà, il calciatore Oliver Kragl, vivono felici la loro storia d’amore e presto la famiglia si allargherà. L’ex vincitrice del Grande Fratello VIP porta in grembo un bebè! Sarà un maschietto o una femminuccia? A distanza di qualche mese dall’annuncio della gravidanza, la Macari ha finalmente reso partecipe i suoi fan della sua gioia immensa: con un post sui social ha annunciato il sesso del bebé che porta in grembo! Pioggia di like ed auguri!

“Non vediamo l’ora, principessa”: l’ex gieffina aspetta una bambina, gioia immensa

Alessia Macari con un post sui social ha annunciato ai suoi fan di portare in grembo una bambina! L’ex gieffina e la sua dolce metà Oliver Kragl accoglieranno in famiglia una dolce principessa.

“Non vediamo l’ora di vederti principessa” ha scritto Alessia sul suo canale Instagram: il testo è accompagnato da meravigliose fotografie scattate al momento della sorpresa. Con del fumo rosa i due neo genitori hanno scoperto di attendere una bambina: la gioia è immensa!

Alessia ed Oliver formano una coppia davvero affiatata. Complicità e passione li rendono innamorati più che mai. Pochi mesi fa, la Macari raccontò qualche retroscena sulla loro vita privata ed intima. “È anche più bello fare l’amore in dolce attesa. Con la gravidanza non finisce certo la vita di coppia. Insomma, deve esserci sempre passione…” furono le sue parole.

Chi è Oliver

La dolce metà di Alessia Macari è un calciatore di proprietà del Benevento. Le nozze sono avvenute nel 2019 dopo un lungo corteggiamento da parte di Oliver. Oggi vivono felici la loro storia d’amore.