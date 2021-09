Silvia Toffanin ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata, nessuno ne era a conoscenza: ha preso una decisione netta, ecco le parole della conduttrice a Fq Magazine.

Silvia Toffanin è finalmente tornata nel suo studio, al timone di Verissimo. Dopo la pausa estiva, la celebre conduttrice ha iniziato la nuova stagione ricca di sorprese: nella prima puntata del suo talk show ha ospitato personaggi amati dal pubblico televisivo, come Ilary Blasi e Belen Rodriguez. La Toffanin è sempre riuscita a far ‘aprire’ i suoi ospiti, a farsi raccontare retroscena inediti sulle loro vite: la conduttrice però, non ha mai amato parlare di sé. Si è lasciata andare in un ‘intervista rilasciata a FqMagazine: ha raccontato qualche dettaglio sulla sua vita privata.

Silvia Toffanin, la moglie di Piersilvio Berlusconi ha detto di no: la sua è una decisione netta

Silvia Toffanin a Fq Magazine ha raccontato alcuni retroscena sulla sua vita privata. La conduttrice è da tanti anni legata a Piersilvio Berlusconi: dalla loro unione sono nati Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. “Sono sicuramente una mamma chioccia, molto presente” ha confessato Silvia: per stare vicina ai figli, ha rinunciato ad altre occasioni televisive.

Le sono stati proposti prime time che ha rifiutato, perchè? Ecco cosa ha rivelato la conduttrice:

“Io non ho l’ambizione di fare prime time o varietà, mi piace fare il mio programma. Posso metterci del mio, è nelle mie corde. Sarebbero anche impegni importanti, i miei figli sono piccoli e amo seguirli tanto, non mi piace stare lontano da loro troppo tempo. Preferisco fare una cosa che mi piace e concentrarmi su quello. Ringrazio per l’opportunità e le proposte ma quest’anno facciamo già un passo avanti con la domenica.”

