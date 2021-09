Cantanti, donne famose nel mondo dello sport e volti noti dello spettacolo italiano: sono loro le nuove conduttrici de Le Iene!

Martedì 5 ottobre torna finalmente in onda, dopo la pausa estiva, Le Iene. Il famoso programma ritorna nel piccolo schermo con tantissime novità: una riguarda la conduzione! La trasmissione è sempre stata guidata da donne: in tanti ricorderanno che iniziò con Simona Ventura, terminando con Alessia Marcuzzi. Abbiamo visto sul palco de Le Iene, nel corso degli anni, Luciana Littizzetto, Ilary Blasi, Nadia Toffa e moltissime altre come Afef Jnifen, Daria Bignardi, Kasia Smutniak, Victoria Cabello, Miriam Leone, Cristina Chiabotto, Geppi Cucciari. Anche in questa stagione si alterneranno volti femminili amati dal pubblico televisivo: affiancheranno Nicola Savino e la Gialappa’s Band! La lista è stata finalmente resa pubblica: il countdown è iniziato!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Le Iene, cantanti, sportive e volti noti dello spettacolo: chi sono le nuove conduttrici

Tutto pronto per una nuova stagione de Le Iene. Il programma di intrattenimento torna in onda con tantissime novità e…volti! Sono stati resi pubblici, finalmente, i nomi delle donne che affiancheranno Nicola Savino e la Gialappa’s Band alla conduzione. Personaggi unici ed amati dal pubblico italiano!

Leggi anche E’ stata una letterina di Passaparola: oggi è sposata con un amato inviato de Le Iene e si dedica alla sua passione

Elodie, Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud sono le nuove protagoniste de Le Iene! Il programma le definisce ‘il meglio delle ragazze oggi in circolazione’. Come dargli torto? La 25esima stagione de Le Iene non deluderà affatto le aspettative: non vediamo l’ora di vedere queste meravigliose donne in azione!

Leggi anche Elodie lo confessa dopo mesi: retroscena inaspettato su Sanremo, è successo in camerino