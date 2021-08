Alessia Macari incinta parla del rapporto di coppia: “Fare l’amore in gravidanza…”

L’ex vincitrice della prima edizione del GF Vip Alessia Macari rivela al settimanale Nuovo come vive l’intimità col marito ora che è incinta.

Guardando le foto pubblicate su Instagram da Alessia Macari si ha la sensazione di toccare con mano la felicità: lei e suo marito, il calciatore Oliver Kragl, formano una coppia davvero stupenda e il loro matrimonio, celebrato nel 2019, prosegue a gonfie vele.

Leggi anche——–>>>Alessia Macari, look irresistibile a ‘Live – Non è la D’urso’: l’abito è mini

Non a caso, i due sono in attesa del loro primo figlio che dovrebbe nascere più o meno tra cinque mesi. Non si sa ancora se si tratta di un maschietto o di una femminuccia: lo sapremo solo a settembre quando Alessia e suo marito festeggeranno con un gender reveal party.

Ma come procedono questi mesi di gravidanza per la bellissima showgirl? Lo ha rivelato lei stessa in un’intervista al settimanale Nuovo, guardate cosa ha dichiarato!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Alessia Macari e l’intimità con suo marito: cosa sta accadendo ora che è incinta

Al famoso settimanale, la Macari ha raccontato che se dovesse trattarsi di una bambina molto probabilmente la chiameranno Sia, mentre se sarà un bimbo gli daranno il nome di Maui.

Leggi anche———>>>Alessia Macari si rinfresca in piscina: costume a strisce e fisico mozzafiato

Al quarto mese di gravidanza la bellissima 27enne ha messo su appena tre chili nonostante non stia facendo grosse rinunce a tavola. Le sue foto mostrano infatti come sia rimasta in splendida forma anche da incinta.

E riguardo alla passione tra lei e suo marito, Alessia ha fatto rivelazioni davvero interessanti: “È anche più bello fare l’amore in dolce attesa. Con la gravidanza non finisce certo la vita di coppia. Insomma, deve esserci sempre passione…”, ha detto a Nuovo.

La Macari, tra l’altro, aveva rivelato che nei suoi piani non c’è l’allattamento: una scelta che ha scatenato alcune polemiche a cui ha risposto spiegando che neanche lei è stata allattata da neonata ed è cresciuta senza particolari problemi.