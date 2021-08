Elodie lo confessa dopo mesi: retroscena inaspettato su Sanremo, è successo in camerino

Elodie lo confessa dopo mesi: un retroscena sul Festival di Sanremo, è successo esattamente nel camerino.

L’abbiamo conosciuta ed amata grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria de Filippi. Elodie è entrata nella scuola nel 2015. La sua voce ha conquistato tutti: bella, profonda e potente. Dote straordinaria che l’ha portata dritta al podio, ad un passo dal primo posto, ma giungendo al secondo.

Il successo che è arrivato subito dopo la fine del talent è tutto meritato. Oggi, la cantante è una vera star, amata ed apprezzata da grandi e piccini. Proprio quest’anno, la bellissima artista è stata co-conduttrice al Festival di Sanremo, accompagnando Amadeus. L’abbiamo vista condurre, ridere, scherzare e anche cimentarsi in bellissimi ed entusiasmanti spettacoli, cantati e ballati. Elodie, in un’intervista insieme a Linus, svolta in occasione della collaborazione tra La Repubblica e Radio Deejay, ha raccontato di questa esperienza e di qualche aneddoto.

Elodie, il retroscena inaspettato su Sanremo: l’ha confessato dopo mesi

Quest’anno, Al Festival di Sanremo 2021, abbiamo visto emergere la bellissima Elodie. La cantante si è cimentata in questa nuova ‘avventura’, e ha dimostrato di avere le carte giuste per fare qualsiasi cosa. Bravissima e bellissima, l’artista ci ha conquistato con la sua spontaneità.

In un’intervista insieme a Linus, è tornata a parlare di questa esperienza vissuta. Elodie che sul palco di Sanremo si è cimentata in interventi e spettacoli, ha confessato un aneddoto molto particolare, ma soprattutto emozionante. “Dopo aver cantato il pezzo di Mina sono tornata in camerino e ho pianto per un quarto d’ora, venti minuti, non è una cosa che mi rispecchia molto, essendo maniaca del controllo, però mi sono lasciata andare. Mi sono piaciuta, mi sentivo bella, ma non esteticamente. E’ stato curativo, mi sono fatta un bel regalo, ho accettato delle cose, e oggi sono questa perchè sono andate in quel modo”.

Dichiarazioni arrivate dopo mesi dalla fine della Kermesse Musicale. La cantante di Amici ha così confessato cosa ha provato in quel momento, dopo aver cantato il brano di Mina. Si è sentita bella, e ha sentito il bisogno di piangere, un pianto liberatorio.