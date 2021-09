Il matrimonio tra il Principe William e la bella Kate Middleton è stato un vero e proprio sogno: lo straordinario retroscena a cui non riuscirai a credere, lo ha fatto davvero!

Era il 29 Aprile del 2011 quando una bellissima Kate Middleton e il Principe William sono convolati a nozze. Tutti ricordiamo quel giorno, che è stato spesso definito il “matrimonio del secolo”. Un lungo fidanzamento per la coppia, iniziato ai tempi dell’Università, che ha avuto uno splendido epilogo ed è stato coronato dalla nascita di tre splendidi bambini. La Duchessa di Cambridge ha conquistato i cuori di tutti fin dalle primissime apparizioni affianco di William. C’è un retroscena straordinario che riguarda il giorno del matrimonio di Kate Middleton: non riuscirai a crederci, lo ha fatto davvero!

Leggi anche: In cosa è laureata Kate Middleton? Il dettaglio che pochi conoscono

Lo ha fatto davvero: lo straordinario retroscena sul matrimonio di Kate Middleton

La Duchessa di Cambridge era un vero splendore il giorno delle nozze, radiosa e felice, bellissima e innamorata. Come, del resto, appare sempre e in ogni circostanza. Sempre raffinata, elegante e a suo agio, perfetta al fianco del Principe William. C’è però una chicca eccezionale che arriva dal famoso matrimonio “reale” di cui pochi sono a conoscenza e a cui forse non riuscirete a credere. Lo ha fatto davvero!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Come riportato anche da “Vanity Fair” qualche tempo fa, dovete sapere che la sposa ha scelto di truccarsi da sola. Avete capito bene: niente famosi make-up artist o esperti del settore. Kate Middleton ha realizzato da sola il suo trucco per questa indimenticabile giornata. Pare che, nelle settimane precedenti alle nozze, abbia preso lezioni dalla celebre Arabella Preston in modo da poter “fare da sé”. E, in effetti, era davvero meravigliosa quindi si può dire senza ombra di dubbio che abbia fatto uno splendido lavoro! Avreste mai immaginato che Kate si fosse truccata da sola per sposare il Principe William?