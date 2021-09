Gf Vip, Soleil: “Quando entro in bagno…”, Signorini interviene: “Risparmiaci i dettagli”; cosa è successo in diretta.

Ricordate l’armonia dei primi giorni nella casa del GF Vip? Bene, potete già dimenticarla. Nella casa più spiata della tv sono nate le prime discussioni. E sono davvero accese. In particolare, sono le donne ad essere entrate in conflitto, a causa di alcune “regole” della casa che non vengono rispettate da tutti.

La questione è stata sollevata proprio questa sera, durante la puntata in diretta, e come sempre Soleil Sorge si è dimostrata una concorrente senza peli sulla lingua. A tal punto che Signorini non ha potuto fare a meno di intervenire per interromperla. Ecco cosa è successo durante la quarta puntata del reality di Canale 5.

Gf Vip, Soleil: “Quando entro in bagno…”, Signorini interviene e la interrompe in diretta

Iniziano le liti al GF Vip e il motivo delle discussioni è quasi sempre lo stesso: chi si dà da fare in casa e chi, invece, prende questa esperienza come una vacanza in un villaggio turistico. Tra le concorrenti prese di mira dalle coinquiline, in particolare da Jessica e Miriana, c’è Soleil. Durante la puntata di stasera, la concorrente si difende, come suo solito, senza peli sulla lingua.

Parlando dell’igiene del bagno, Soleil spiega di occuparsene sempre ed esclama: “Io ogni volta che entro in bagno, spruzzo prima e dopo il disinfettante… se proprio dobbiamo entrare nel dettaglio…”. Ma è a questo punto che Alfonso Signorini interrompe l’ex tronista: “No no per carità, risparmiaci i dettagli”, cambiando immediatamente discorso.

Insomma, un inizio puntata decisamente scoppiettante quello di questa sera. Se il buongiorno si vede dal mattino, ne vedremo delle belle. E voi, state seguendo questa puntata del reality show condotto da Signorini? Cosa pensate delle liti nate tra le donne della casa?