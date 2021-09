Milly Carlucci ha svelato il cast ufficiale di Ballando con le Stelle 2021: i nomi scelti per questa edizione sono davvero speciali, eccoli.

Aspettavamo con ansai questo momento e, finalmente, è arrivato: Ballando con le Stelle 2021 sta per iniziare. La prima puntata del programma di Milly Carlucci, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe essere prevista per il 16 Ottobre. Insomma, manca davvero pochissimo. A questo punto, però, ci chiediamo: quale sarà il cast di questa edizione? Nel corso dei mesi scorsi, lo sappiamo benissimo, sono stati fatti tantissimi nomi. E, soprattutto, sono girate tantissime indiscrezioni. Si sono dimostrate, però, reali? In parte, si!

Leggi anche –> Da Amici a Ballando con le stelle, arriva l’annuncio ufficiale: che colpo!

A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata. Nel corso della puntata de La Vita in Diretta di Giovedì 23 Settembre, Milly Carlucci, in compagnia di Ivan Zazzaroni, Alberto Matano e Roberta Bruzzone, ha annunciato il cast ufficiale di Ballando con le Stelle 2021. Siete pronti a scoprirlo anche voi? Ci pensiamo immediatamente. Vi anticipiamo: che nomi pazzeschi!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Il cast di Ballando con le Stelle 2021 è fenomenale: tutti i nomi

È proprio nel corso della puntata de La Vita in Diretta di Giovedì 23 Settembre che Alberto Matano, dopo essersi occupato di diversi casi di cronaca italiano, ha dato la possibilità a Milly Carlucci di svelare il cast ufficiale di Ballando con le Stelle 2021. Morgan, come sappiamo, è stato annunciato come primo concorrente di questa edizione diversi mesi fa, ma di tutti gli altri, invece, cosa sappiamo?

Leggi anche –> Ballando con le stelle, novità assoluta per il pubblico: dopo tanti anni addio alla storica regola

Il cast scelto per questa edizione di Ballando con le Stelle, ve lo assicuriamo, è davvero pazzesco. E, così come gli altri anni, prevede dei nomi davvero incredibili. Siete pronti a scoprirli? Eccoli:

Al Bano;

Morgan;

Andrea Iannone;

Arisa;

Bianca Gascoigne;

Memo Remigi;

Federico Fashion Style;

Fabio Galante;

Valerio Rossi Albertini;

Alvise Rigo;

Mietta;

Sabrina Salerno;

Valeria Fabrizi.

Insomma, da come si può chiaramente comprendere, il cast scelto è davvero stellare. E, soprattutto, prevede dei nomi davvero eccezionali.

Noi non vediamo l’ora di poter assistere alla prima puntata di Ballando con le Stelle, voi? Ricordiamo, infine, che l’appuntamento è previsto per Sabato 16 Ottobre.