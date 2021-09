Adesso sono famosissime, ma in questa foto erano molto giovani: sapreste dire chi sono?

Adesso sono famosissime, ma in questa foto erano molto giovani: riuscite a riconoscerle?

I social fanno parte della nostra quotidianità e spesso, non riusciamo a farne a meno. Visualizzare, commentare, pubblicare, fare storie, sono atti che facciamo in modo del tutto naturale. Ovviamente, sono i personaggi del mondo dello spettacolo a riscontrare un maggior successo. Proprio come l’amatissima cantante che ha reso noto questo scatto, pubblicato sul suo profilo instagram.

In poco tempo è stato accolto da migliaia di like e migliaia di commenti. Possiamo vedere due bellissime artiste in una immagine di tanti anni fa. Osservando con attenzione, sapreste dire chi sono? Impossibile non riconoscerle, perchè la grandezza della loro voce ci ha sempre accompagnato.

Impossibile non riconoscerle, in questo scatto sono fotografate due artiste con un talento straordinario. Loredana Bertè e Mia Martini erano, qui, molto giovani. E’ stata Loredana a rendere nota questa meravigliosa immagine del passato, insieme a sua sorella, scomparsa nel 1995.

L’artista ha condiviso il post social, nel giorno del suo compleanno, il medesimo giorno anche di sua sorella Mimì. Ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno avuto un pensiero per lei, e per Mia, in un giorno tanto speciale: “Ringrazio tutti di cuore per gli auguri. AUGURUI MIMI’… mi mancano tanto i nostri viaggi e tutti i concerti visti insieme“.

Dolci parole che hanno accompagnato una immagine insieme, in cui Loredana Bertè appare sorridente con sua sorella. La cantante ha espresso la mancanza che prova, per i tanti viaggi e tutti i concerti visti insieme a Mimì. Momenti che, il tempo, piccolo o grande che sia, non potrà mai cancellare dalla memoria.