Nicol Castagna è la nuova allieva di Amici di Maria de Filippi 2021: per alcuni non è un nome del tutto nuovo, conoscete già la sua storia?

Amici di Maria De Filippi è tornato in tv con una nuova edizione. La scorsa domenica si è formata la classe, scelta dai professori: per molti allievi, la maglia è ancora ‘in sospeso’. Chi riuscirà ad arrivare sino al serale? Tra i talenti presentati nel corso della prima puntata, anche Nicol. La cantante si è esibita cantando il suo inedito ‘Onde’ ed ha conquistato il banco grazie al professore Zerbi, il quale è rimasto affascinato dalla giovane. ‘Sei vera, hai stile, hai un bel timbro’ ha commentato Rudy. Ma chi è Nicol? Per molti non è un volto nuovo.

Amici 2021, Nicol: ‘Mi ha scoperta Facchinetti’, età e la storia della giovane allieva

Il suo nome è Nicol Castagna: classe ’99, la giovane allieva di Amici di Maria De Filippi ha 21 anni ed ha presentato ai professori ed al pubblico di Canale 5 il suo inedito, ‘Onde’.

Nicol è di Vicenza e la musica è la sua passione più grande! Ha cominciato a cantare a 17 anni, pubblicando video di cover su Youtube. E’ stata notata da alcuni ‘addetti ai lavori’ ed è entrata cosi nel mondo della musica con l’etichetta Hokuto Empire di Francesco Facchinetti, cantando ‘Ritornerai’. “Mi ha scoperto Francesco Facchinetti. Mi ha trovato facendo scouting. Un lunedì mi ha scritto e il giovedì ero da lui a Milano. Mi ha colpito per come mi ha ascoltato; una qualità essenziale. Mi ha detto che in me ci vede talento e da quel giorno qualcosa in me è cambiato” sono state le parole dell’allieva di Amici, tempo fa, a Rolling Stone.

Sui social è seguita da oltre 10 mila follower: l’artista pubblica molti scatti di sé. In un post ha deciso di raccontarsi e di svelare ai suoi fan la gioia che prova in questo periodo. “I miei sogni stanno diventando ogni giorno più reali. E ho realizzato c***o è questa la vita che sognavo da bambina. In questo tempo ho imparato a conoscermi e ad amarmi. Ora sono libera” ha scritto Nicol.

Nicol canta e scrive per dar voce ai suoi sentimenti, altrimenti non ascoltati: la musica è ciò che la rende imbattibile! Auguriamo alla giovane artista una carriera da sogno!