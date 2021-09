Benji e Bella Thorne formano una coppia bellissima, ma eravate a conoscenza di questo retroscena? Proprio così si sono incontrati.

Una cosa è certa: la seconda puntata di ‘Da Grande’, il programma di Alessandro Cattelan di Rai Due, sarà letteralmente imperdibile. Proprio Domenica 26 Settembre, infatti, il simpaticissimo conduttore sarà al timone di un appuntamento incredibile. E, così come quello scorso, ricco di ospiti fenomenali. Non soltanto, come testimoniato dalle sue Instagram Stories, ci sarà Serena Rossi, reduce dal successo del Festival di Venezia, ma anche Sangiovanni, Raoul Bova e tantissimi altri. Tra questi, però, non possiamo fare a meno di citare loro: Benji e Bella Thorne!

Amatissimi e bellissimi, la coppia vanta di un successo davvero impressionante. Siamo certi che, nonostante sia conosciutissimi, non tutti sanno questo retroscena ‘privato’ sul loro conto, ma soprattutto sulla loro storia d’amore. A quanto pare, la coppia sarebbe anche pronta a convolare a nozze, ma vi siete mai chiesti come si sono conosciuti? Scopriamolo insieme.

Benji e Bella Thorne, non tutti conoscono questo retroscena ‘privato’: chi l’avrebbe detto?

Oltre che vantare di un successo davvero assoluto, sembrerebbe che Benji e Bella Thorne saranno i protagonisti indiscussi di una novità davvero clamorosa. Stiamo parlando proprio del film ‘Time is Up’. In attesa, però, di poterli vedere sul piccolo schermo, la coppia sarà ospite domani sera, Domenica 26 Settembre, nella seconda puntata di ‘Da Grande’ di Alessandro Cattelan. Cosa succederà? È ancora tutto da scoprire! Nel frattempo, scopriamo qualche cosa in più su di loro.

Si amano alla follia, Benji e Bella Thorne, ma vi siete mai chiesti come si sono conosciuti? In una sua recentissima intervista a Nylon, la giovanissima attrice ha svelato un retroscena piuttosto ‘privato’. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che i due abbiano iniziato a conoscersi su Instagram. “Poi siamo andati a un veloce appuntamento a pranzo”, ha continuato a dire. Svelando, poi, di essersi innamorati al festival del Coachella nel 2019. Da quel momento, poi, non si sono mai più lasciati. Ed adesso si amano davvero alla follia.

Diteci la verità: eravate a conoscenza di questo retroscena sulla loro storia d’amore?