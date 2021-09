Dopo le nozze a Matrimonio a prima vista Italia la decisione è stata drastica: colpo di scena impressionante

Si sono sposati a Matrimonio a prima vista Italia, ma dopo le nozze è arrivata la drastica decisione: colpo di scena impressionante, cos’è successo.

Non vedete l’ora di sapere quali sono le coppie della settima stagione di Matrimonio a prima vista Italia e, soprattutto, come è andato a finire il loro percorso, vero? Come darvi torto! Anche noi non vediamo l’ora! In attesa, però, di poter vedere gli episodi in modo gratuito, perché fino a questo momento la nuova stagione del programma è disponibile soltanto per gli abbonati di Discovery Plus, riavvolgiamo un attimo il nastro. E cerchiamo di capire cos’è successo a alcune delle ex coppie una volta spenti i riflettori.

Leggi anche –> Cos’è successo dopo le loro nozze a Matrimonio a Prima vista Italia 3? In molti se lo saranno chiesti

In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di Daniela e Roberto. Entrambi protagonisti di Matrimonio a prima vista Italia, la coppia ha deciso di separarsi subito dopo la fine dell’esperimento. Cosa sappiamo, invece, delle altre due? Ed, in particolare, di Rossella Gatta ed Andrea Tomasini? Anche loro hanno partecipato alla stessa edizione del programma, ma com’è andato a finire il loro percorso? Ebbene: anche la loro decisione è stata drastica. Ecco i dettagli.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Cos’è successo dopo le nozze a Matrimonio a prima vista Italia 3? Decisione clamorosa

Le loro nozze, come dicevamo, sono state celebrate nel corso di Matrimonio a prima vista Italia 3, ma ricordate com’è andato a finire il loro percorso? Ebbene: così come Daniela e Roberto, anche Andrea Tomasini e Rossella Gatta hanno deciso di separarsi definitivamente. E, quindi, di non continuare il loro matrimonio. Una decisione alquanto drastica, da come si può chiaramente comprendere, ma d’altra parte inevitabile.

Leggi anche –> Le nozze a Matrimonio a Prima Vista Italia, poi la clamorosa decisione: tutti di stucco

La terza stagione di Matrimonio a prima vista Italia 3, quindi, ha regalato un colpo di scena pazzesco. Così come la prima trasmessa nel lontano 2016, anche quella andata in onda nel 2018 si è conclusa con le tre coppie che si sono dette ‘addio’ una volta terminato l’esperimento. Davvero incredibile, vero?

Cosa ci dite voi, invece? Vi piacevano come coppia Rossella ed Andrea? E soprattutto, secondo voi, hanno fatto bene a dirsi addio?