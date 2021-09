È stata la velina bionda di Striscia la Notizia dal 2002 al 2004, cosa fa oggi dopo 17 anni dal suo esordio in tv? Non indovinereste mai!

Striscia la Notizia è uno dei quei programmi storici dei canali Mediaset. Andato in onda per la prima volta in assoluto nel lontano il 7 Novembre del 1988, il tg satirico di Antonio Ricci ha saputo conquistare l’attenzione del pubblico italiano in un vero e proprio batter baleno. Protagonisti indiscussi di questo incredibile successo non solo soltanto i conduttori, ma anche le due veline. Giovanissime e bellissime, le ballerine del programma rappresentano la vera punta di diamante della trasmissione.

In tutti questi anni di Striscia la Notizia, abbiamo avuto modo di conoscere, apprezzare ed amare tantissime veline. Tra le tante, però, non possiamo fare a meno di ricordarci di lei. Entrata a far parte del programma dal 2002 fino al 2004, la bellissima è stata la velina bionda del programma insieme a Giorgia Palmas. Ricordate? Ebbene: sono trascorsi 17 anni dal suo esordio in tv, ma cosa fa oggi? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Cosa fa oggi l’ex velina di Striscia la Notizia: vi ha preso parte dal 2002 al 2004

Tra qualche giorno, andrà in onda la nuovissima edizione di Striscia la Notizia. Edizione che, come raccontato abbondantemente in alcuni dei nostri articoli, non soltanto prevede due nuovi conduttori, ma anche due nuove veline. A distanza di 4 anni dal loro primo ingresso nello studio televisivo di Canale 5, Shaila e Mikaela hanno ‘salutato’ il pubblico della trasmissione. Al loro posto, come raccontato, vi saranno proprio loro: Talisa e Giulia!

Proprio in merito alle due veline, ricordate chi è stata colei che ha preso parte al programma dal 2002 al 2004? Stiamo parlando proprio di lei: Elena Barolo! Entrata a far parte della trasmissione in compagnia di Giorgia Palmas, la giovanissima torinese ha saputo conquistare tutti. Tanto è vero che ancora adesso, a distanza di 17 anni dal suo ‘addio’, continua ad essere amatissima. Cosa fa oggi? Dopo diversi anni in tv, da quanto si legge dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che la bellissima Barolo sia diventata proprietaria di un brand d’abbigliamento!

Insomma, una ‘svolta’ clamorosa. L’avreste mai detto?