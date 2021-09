Gf Vip, avete mai notato questo ‘gesto’ di Sonia Bruganelli in trasmissione? Ne parlano tutti

Avete mai notato questo ‘gesto’ di Sonia Bruganelli durante la puntata del GF VIP? Ormai ne parlano veramente tutti

Sonia Bruganelli è una delle opinioniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La moglie di Paolo Bonolis affianca Adriana Volpe ed insieme hanno sostituito Antonella Elia e Pupo, opinionisti della scorsa edizione. La Bruganelli sembra a suo agio nel ruolo di opinionista, anche se tutti hanno notato un ‘gesto’ particolare della donna in trasmissione. Di seguito vi diciamo di quale si tratta.

GF VIP, avete mai notato questo ‘gesto’ di Sonia Bruganelli?

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è iniziata lunedì 13 settembre 2021. Il reality show ritorna dopo gli ascolti soddisfacenti della scorsa edizione. Anche quest’anno c’è Alfonso Signorini al timone del programma. Il conduttore ha deciso di sostituire gli opinionisti. Al posto di Antonella Elia e Pupo ha chiamato Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Le due donne, dopo appena tre puntate, sembrano già integrate nel loro nuovo ruolo.

Il pubblico, però, ha notato un ‘gesto’ particolare della Bruganelli mentre va in onda la puntata del reality show. Nonostante l’opinionista debba spesso esprimere un parere sui concorrenti del programma, il pubblico ha notato che spesso resta in silenzio. Il popolo del web l’ha fatto notare sui social e non sono mancate le reazioni.

La Bruganelli ha però trovato l’appoggio di una sua amica e collega, Rita Della Chiesa. La conduttrice ha commentato su Instagram scrivendo: “Preferisco un silenzio a parole e sorrisi senza senso. Spesso la risposta a quello che pensi si legge nei tuoi occhi“. La moglie di Bonolis ha subito ringraziato la collega per le bellissime parole: “Sei davvero un tesoro“.