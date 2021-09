Non hai mai visto la casa del cantautore Gigi D’Alessio? Preparati perchè resterai letteralmente a bocca aperta

Gigi D’Alessio è uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano. La sua carriera è costellata di successo. D’Alessio ha iniziato a lavorare come pianista di Mario Merola, storico pilastro della musica napoletana. È stato proprio il ‘re della sceneggiata napoletana’ a lanciarlo nel mondo della musica.

Il cantautore ha poi raggiunto l’apice del successo negli anni duemila, quando ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Non dirgli mai“. Oltre alla carriera di artista, D’Alessio è stato impegnato anche in televisione nelle vesti di conduttore e giudice.

Avete mai visto la casa di Gigi D’Alessio?

Siamo sicuri che conosciate bene la carriera di D’Alessio, ma sicuramente non conoscerete la sua splendida casa. Il cantautore vive a Roma, dopo aver lasciato da tempo la sua madre patria. Fino a poco tempo fa, D’Alessio viveva insieme alla ex compagna Anna Tatangelo e al figlio. Adesso, invece, pare che viva da solo, anche se ha una nuova compagna, che è addirittura incinta.

Non essendo mai stati ospiti a casa di Gigi, conosciamo la sua abitazione grazie alle foto e ai video pubblicati sui social. La casa appare sontuosa e molto molto moderna. Dominano due colori principalmente, il bianco e il nero. I conterranei tifosi del Napoli non vedranno di buon occhio questo abbinamento, ma sappiamo che il bianco e il nero sono i colori più scelti per arredare la propria abitazione. Il bianco, tra l’altro, permette di avere tanta luce.

L’abitazione di D’Alessio possiede inoltre una grossa particolarità, comune a molti artisti del suo calibro. Nella casa, infatti, c’è uno spazio interamente dedicato alla musica: un vero e proprio studio dove il cantante trascorre molto tempo e compone la sua musica.