Il concorrente del GF VIP si è lasciato andare ad una confessione bomba nella casa: ha dichiarato di essere stato con l’ex tronista

Nella casa del Grande Fratello Vip, un concorrente si è lasciato andare ad una confessione bomba. Il gieffino ha dichiarato di aver avuto un flirt con una ex tronista di Uomini e Donne. Di seguito vi sveliamo la sua identità, riportandovi le sue parole.

GF VIP, confessione bomba nella casa: è stato con l’ex tronista

Andrea Casalino è uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Egli è un attore e modello di 38 anni, divenuto famoso soprattutto per essere stato corteggiatore a Uomini e Donne.

Proprio in merito al programma di Maria De Filippi, Casalino si è lasciato andare ad una dichiarazione bomba. Il gieffino ha infatti dichiarato di essere stata con una ex tronista del dating show di Canale 5. Casalino, però, non ha svelato la sua identità, ma il popolo del web, che è sempre attento, ha ricondotto gli indizi rivelati dal concorrente del GF VIP a Sara Shaimi.

Sara ha partecipato nel 2019 al programma condotto da Maria De Filippi. Dal dating show di Maria De Filippi è uscita con il corteggiatore Sonny di Meo. La loro storia d’amore ha vissuto momento di alti e bassi lontana dalle telecamere. I due si sono fidanzati a giugno e a gennaio hanno vissuto un periodo di crisi per forti incomprensioni caratteriali. A marzo 2021, però, hanno deciso di riprovarci.

È Sara dunque la tronista con la quale Andrea Casalino ha avuto una storia d’amore? Al momento non siamo in grado di saperlo. È sicuro, però, che l’ex corteggiatore ha avuto una storia d’amore con una ex protagonista del programma di Maria De Filippi.