Lo scherzo in diretta a Fedez e Chiara Ferragni: “Siamo stati truffati”, il video è tutto da ridere! Ecco cosa è successo.

La sera di giovedì 23 settembre Fedez e Chiara Ferragni sono stati protagonisti di Instagram. I Ferragnez hanno regalato ai loro milioni di fan una diretta social prima di presentare il nuovo singolo del rapper. ‘Meglio del cinema’, una ballad romantica dedicata a Chiara Ferragni, è uscita venerdì 24 settembre ed è già ascoltata da milioni di italiani. Nel corso della diretta, la coppia è stata protagonista di un siparietto che ha fatto sorridere tutti! Ecco cosa è successo.

Fedez e Chiara Ferragni, chiamata ‘shock’: ‘Siamo stati truffati’, lo scherzo in diretta

Chiara Ferragni e Fedez sono stati protagonisti di uno scherzo in diretta Instagram da parte di un loro fan! Mentre la coppia era intenta a parlare con i follower, la loro attenzione è stata catturata da un commento: “Ciao Fede! Sta per nascere mio figlio ma sto seguendo la diretta, ti ringrazio, un saluto!”. La reazione del rapper è stata immediata: il cantante ha così deciso di chiamare l’utente in diretta, anche se con qualche timore.

Il fan dei Ferragnez risponde subito alla videochiamata: “Ciao, ma è vero che tuo figlio sta nascendo?” ha chiesto subito Fedez. “No, oddio che spettacolo” ha commentato il fan. “Ma sta nascendo davvero tuo figlio o no?” ha chiesto il rapper: “Ma no! Sto al lavoro” la risposta.

“Ma dai! Sei stato sgamato così. Siamo stati truffati” ha commentato con ironia e delusione il cantante. Il siparietto è stato davvero esilarante!

