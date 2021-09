Giucas Casella è uno dei concorrenti del GF Vip, ma conoscete la sua vita privata? Chi è e che lavoro fa sua moglie e chi è James.

È uno dei protagonisti indiscussi di questa sesta edizione del GF Vip, Giucas Casella. Entrato a far parte della casa nel corso della sua seconda diretta, il simpaticissimo illusionista ha saputo catturare l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno. Come dimenticare, ad esempio, lo scherzo ordito ai suoi danni da parte di Alfonso Signorini? Impossibile! In attesa, però, di scoprire come andrà a finire il suo percorso nella famosissima ed ambitissima casa di Cinecittà, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sulla sua vita privata?

Ad esempio, Giucas Casella ha una moglie? E, se si, chi è? Che lavoro fa? Oppure, sapete che il simpaticissimo illusionista ha un figlio, di nome James, che da poco più di un anno l’ha reso nonno di uno splendido bambino? Insomma, una vita privata piuttosto intensa. Siete pronti, però, a scoprire ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente!

Giucas Casella,conoscete la sua vita privata? Chi è sua moglie e che lavoro fa

Cosa sappiamo, quindi, sulla vita privata di Giucas Casella? Stando a quanto si apprende dal web, seppure sia stato sempre rispettoso della sua privacy, sembrerebbe che il simpaticissimo prestigiatore viva una sfera sentimentale ricca d’amore. In coppia con la bellissima Valeria Petrilli, conduttrice ed annunciatrice televisivi, da ben 40 anni, il buon Casella vive una splendida storia d’amore.

Ricordate la proposta di matrimonio in diretta televisiva? Era esattamente il 2018 quando Giucas Casella, nello studio televisivo di Domenica Live, ha chiesto la mano alla sua compagna dopo ben 38 anni di fidanzamento.

Chi è James, suo figlio, e di che cosa si occupa

Prima di incontrare Valeria Petrilli, Giucas Casella ha avuto una relazione con Carol Torr, modella inglese. È proprio da questa storia d’amore che è nato James, il suo unico figlio. I due sono legatissimi, anche perché da come si legge sembrerebbe che, sin dalla nascita, il giovane sia cresciuto col padre.

Cosa fa James nella vita? Sul web, si legge che è un medico!

James farà mai una sorpresa a suo padre? Staremo a vedere!