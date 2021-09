Scontro tra donne nel salotto del GF VIP: Soleil Sorge, Miriana Trevisan e Raffaella Fico sono state protagoniste di un battibecco. Cosa è successo in diretta.

Questa sera di lunedì 27 settembre è in corso una nuova puntata del Grande Fratello VIP. Colpi di scene, sorprese ed emozioni stanno intrattenendo i telespettatori, stasera sul divano con uno scatolo di pop corn! Dopo lo scontro tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, dopo il confronto tra Soleil, Gianmaria e la fidanzata del gieffino Greta, si è aperto un nuovo capitolo. A quanto pare tra Miriana Trevisan e la Sorge non scorre buon sangue!

GF VIP, Soleil Sorge contro Miriana Trevisan: scoppia il ‘caos’ in salotto

Nel corso della puntata del Grande Fratello VIP gli animi questa sera si sono accesi più di una volta. In particolare, protagonista della serata, Soleil Sorge. La gieffina, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi, dopo un confronto con Gianmaria Antinolfi e la compagna Greta, si è scontrata con Miriana Trevisan.

“Ha la coda di paglia. Non mi piace il suo modo. Faceva la carina con me, poi parla male dietro”: è stata questa l’accusa di Soleil contro Miriana. “Tesoro io non ti guardo proprio. Ti senti sempre al centro dell’attenzione” la replica immediata dell’ex di Non è la Rai.

Nella discussione è intervenuta anche Raffaella Fico: “Io con Miriana non ho dialogo. Non ho un pensiero, appena è entrata in casa mi è venuta vicino. Abbiamo chiacchierato. Dopo non l’ho mai più vista né sentita“. Raffaella non ha mandato giù la sua imitazione fatta da Miriana.

Riusciranno le inquiline della casa più spiata d’Italia a trovare un punto in comune? Il loro percorso sembra ancora lungo…