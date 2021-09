La celebre cantante presto diventerà mamma: con un lungo messaggio sui social ha svelato di portare in grembo un bebé. La gioia di fan e colleghi è immensa.

Con una fotografia di sé ed un lungo messaggio, la celebre cantante ha annunciato la sua gravidanza. Parliamo di Claudia Lagona, in arte Levante! Presto diventerà mamma: lei ed il suo compagno, Pietro, sono davvero eccitati ed in attesa di accogliere in famiglia un bebé. Impossibile anche per i fan e per i suoi colleghi non trattenere la gioia: ecco cosa ha scritto l’artista sul suo canale Instagram.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

La cantante diventerà mamma: “Quando verrai alla luce ti darò il mondo”, il commovente annuncio social

Oggi è un’affermata cantante e scrittrice, Levante presto diventerà anche mamma. Claudia Lagona, attraverso un post sui social ha annunciato che presto darà vita ad un bebé: con un racconto dei suoi ultimi mesi, ha commosso tutti.

Leggi anche Levante, avete mai visto il suo fidanzato? La prima foto di coppia: pubblico in fermento

Concerti, set, viaggi in giro per l’Italia, il tour, interviste: Levante in questi mesi estivi si è data da fare e non era sola. “Giugno è iniziato nel caos, così ti sei buttata a capofitto nella presentazione di “E questo cuore non mente” che ti ha portata in giro per l’Italia, negli studi televisivi, nelle radio, nelle case della gente che ha avuto il desiderio di ascoltare (e leggere) questa storia”. Ha raccontato nel post pubblicato su Instagram tutti i suoi impegni degli ultimi mesi per poi concludere così: “Da lì che te ne pare della vita?

Perché tutto questo lo hai fatto in soli cinque mesi rannicchiata nel mio ventre, ma quando verrai alla luce io ti darò il mondo”.

Clauda ed il suo compagno Pietro Palumbo daranno presto vita ad un bebé!