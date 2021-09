Sexy ed anche un po’ rock la bellissima Sophie Codegoni: il suo look total black per la puntata del GF VIP ha incantato ancora una volta il pubblico.

Fin da quando ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, ha scelto look total black. Sophie Codegoni, la concorrente del Grande Fratello VIP, per la serata in diretta in onda su Canale 5 lunedì 27 settembre, ha scelto di indossare un maxi dress nero. Gli amanti della moda e del reality ricorderanno il debutto dell’ex tronista ed i suoi look nelle serate successive: il nero sembra essere decisamente il colore preferito della giovane. Per la puntata di ieri sera, ha scelto ancora il simbolo dell’eleganza, senza tempo. Con un maxi dress con scollatura e spacco la Codegoni ha sedotto ancora il pubblico Mediaset.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

GF VIP, il look total black di Sophie Codegoni incanta il pubblico: i dettagli del maxi dress scelto per la puntata

La sesta edizione del Grande Fratello VIP è già entrata nel vivo e sta regalando colpi di scena e sorprese inaspettate! Ad attirare l’attenzione del pubblico anche i look dei VIP che hanno preso parte al reality. Sophie Codegoni con la sua chioma bionda ed il suo viso perfetto, incanta ogni sera il pubblico: ieri sera ha scelto un look molto elegante.

Leggi anche GF Vip, Giucas Casella: conoscete la sua vita privata? Chi è sua moglie e che lavoro fa suo figlio James

Un maxi dress nero firmato Sophia Nubes è l’abito indossato dall’ex tronista di Uomini e Donne per la puntata in diretta. Estremamente sexy ed anche un po’ rock: Sophie ieri sera ha lasciato decisamente il segno con la sua bellezza ed eleganza.

Una manica lunga e gli audaci tagli cut out su fianchi e decolletè hanno reso l’abito sexy e particolare. Per completare l’outfit, la giovane ha scelto un paio di sandali neri di MonRoi Roma con tacco alto e laccetti attorno le caviglie.