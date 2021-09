Jasmine Carrisi ha svelato cosa ha ‘ritoccato’ sul suo viso: la figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso si è confidata con i suoi follower!

Ha ricoperto il ruolo di coach nel programma The Voice insieme al padre Al Bano ed ha all’attivo diversi singoli tra cui l’ultimo, Calamite. Classe 2011, Jasmine Carrisi è la figlia del celebre cantante di Cellino San Marco e Loredana Lecciso. Ha seguito le orme dei genitori la giovane Jasmine, inserendosi nel mondo dello spettacolo. Come cantante ha debuttato con il singolo Ego. E’ entrata anche nel mondo del cinema interpretando un ruolo in La dama e l’ermellino. E’ molto attiva anche sui social ed è grazie ad alcune domande poste dai fan alle quali Jasmine ha riposto, che abbiamo scoperto qualche curiosità sul suo conto. Ecco di cosa si tratta!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

E’ lei stessa a svelare cosa ha ‘ritoccato’: Jasmine, la figlia di Al Bano Carrisi racconta tutto

Jasmine Carrisi attraverso le sue Instagram story ha fatto una confessione ai suoi migliaia follower. Agli utenti social ha confidato di esser ricorsa ad un ritocchino estetico! “Ho fatto il filler alle labbra” sono state le parole della figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Qualcuno le ha chiesto la durata dell’effetto, se è un trattamento doloroso o meno: c’è anche chi le ha posto la domanda ‘Hai gli zigomi rifatti?’.

Leggi anche Jasmine Carrisi, nessuno l’avrebbe detto mai: spunta un retroscena ‘clamoroso’, non tutti lo sanno

“No ragazzi, tutta natura tranne le labbra. Vi prego di lasciare in pace il mio nasino e gli zigomi” ha spiegato Jasmine. Insomma, una bellezza tutta al naturale impossibile da non notare: il filler è l’unico ‘ritocchino’ estetico che la giovane si è concessa.

Leggi anche Jasmine Carrisi lo rivela a tutti soltanto adesso: cosa ha fatto Al Bano, resterete di stucco