Andrea Iannone, prima dell’inizio di Ballando con le stelle, ha rilasciato un’intervista: ecco le sue parole su Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, le sue ex fidanzate.

E’ uno dei nuovi concorrenti di Ballando con le stelle. Nella prossima edizione del famoso show, in partenza il 16 ottobre, Andrea Iannone sfiderà i suoi compagni d’avventura a ritmo di musica! Il celebre campione di Moto GP in questi anni è spesso stato al centro delle cronache rosa: protagoniste le sue storie con donne famose. In tanti ricorderanno la lunga storia d’amore tra il pilota e la showgirl argentina, Belen Rodriguez: la relazione è stata importante, ha riempito le pagine dei rotocalchi. Andrea è stato impegnato anche con Giulia De Lellis, celebre influencer. A parlare delle sue passate love story proprio il diretto interessato che presto si divertirà sul palco di Ballando con le stelle.

Ballando con le stelle, Andrea Iannone su Giulia De Lellis e Belen Rodriguez: la confessione a sorpresa

Il campione di Moto GP in una lunga intervista ai microfoni del settimanale Chi ha raccontato come sta vivendo i suoi giorni prima di immergersi in una nuova avventura. Andrea Iannone è uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle.

In tanti ricorderanno le sue love story: Iannone è stato a lungo con Belen Rodriguez, poi con Giulia De Lellis. Sulle relazioni passate che hanno riempito pagine e pagine di rotocalchi, ha confessato: “Ho avuto due donne famose. Parlerei di relazione solo con Belen, con Giulia sono stati 5,6 mesi. Del gossip ho capito quello che capisce quello che vuole capire, è come quando dici a una persona la verità, ma lei crede solo a quello che vuole credere”.

Replicherà a tono la celebre influencer romana o si troverà d’accordo con le parole del suo ex fidanzato? Eppure, al tempo, i due sembravano molto affiatati.