Elodie e Marracash non si sono lasciati, vivono la loro storia d’amore lontano dalle luci dei riflettori: la cantante ha smentito la crisi, ecco cosa ha rivelato.

Oggi è tra le artiste più apprezzate ed amate dal pubblico italiano. Elodie, con la sua voce, il suo carisma e la sua verve, ha conquistato i palchi più importanti del nostro paese ed anche il cuore di Marracash. La coppia sta insieme dal 2019: con il rapper e produttore discografico vive una magnifica storia d’amore. Nelle scorse settimane alcuni rumors avevano parlato di crisi se non rottura tra i due: la giovane artista ha smentito il gossip, lasciandosi andare anche ad importanti dichiarazioni sulla sua vita privata.

Elodie e Marracash, “La nostra storia stimolante e faticosa”: la confessione della cantante

Elodie in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair ha parlato della sua brillante carriera e si è lasciata andare ad importanti dichiarazioni sulla sua storia d’amore con Marracash.

Nessuna crisi, nessuna rottura. La cantante ha risposto alla domanda della giornalista che le ha chiesto come procede la love story con il rapper così: “È stimolante e faticosa. Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi”.

Elodie oggi è felice: sta esaudendo tutti i suoi desideri, nel mondo della musica e dello spettacolo sta facendo passi da gigante e si sta godendo tutto ciò che sta raccogliendo. Per ora, ha risposto ‘no’ a figli: “Perché non accetterei di essere deludente. Ho paura. Non so se ho gli strumenti per dare loro abbastanza. Essere genitori è la cosa più difficile” ha spiegato la Di Patrizi.

