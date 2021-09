Claudio Amendola, confessione terribile sulla moglie: “Soffre”

L’attore Claudio Amendola si è lasciato andare ad una confessione terribile sulla moglie: “Soffre”, ecco le sue parole

Nella scorsa puntata di Verissimo è stato ospite Claudio Amendola. L’attore romano si è lasciato andare ad una confessione terribile sulla moglie Francesca Neri. Di seguito vi riportiamo le parole di Amendola rilasciate nello studio di Silvia Toffanin.

Claudio Amendola, terribile confessione sulla moglie

Amendola è uno degli attori più amati del mondo dello spettacolo italiano. L’attore è figlio di Ferruccio Amendola, famoso attore e doppiatore. Nel corso della sua carriera ha recitato in tantissimi film e serie tv, alcune di queste amatissime dagli italiani.

L’attore è sposato con Francesca Neri, anche lei famosissima attrice e produttrice cinematografica. La coppia ha avuto un figlio, Rocco, nato nel 1999.

Nella scorsa puntata di Verissimo, Amendola in studio ha parlato della malattia della moglie, di cui si è parlato per la prima volta nel 2015. Si tratta di una sindrome che non è stata mai pubblicamente specificata, ma che molti ipotizzano possa trattarsi della fibromialgia.

Il racconto di Amendola è veramente da brividi ed ha emozionato la conduttrice e i telespettatori di Verissimo: “Mia moglie ha una malattia, un dolore fisico enorme. Non ha una malattia chiara, ma ha una difficoltà nel vivere le sue giornate. Ha un dolore fisico enorme”. L’attore ha poi raccontato come la moglie cerchi anche nella malattia “la forza per stare bene”.

Francesca Neri è stata fondamentale per la vita di Amendola. Nel settembre 2017, infatti, il famoso attore è stato colto da un infarto improvviso e solo grazie alla tempestività della moglie, che è riuscita a trasportarlo in tempo in ospedale, è riuscito a salvarsi.