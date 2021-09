È diventata mamma, splendido annuncio dell’attrice: “È nato Edoardo”

La famosa attrice è diventata mamma, splendido annuncio: “È nato Edoardo, il mio capolavoro”, ecco di chi stiamo parlando

L’attrice molto famosa, protagonista di alcune serie televisive, è diventata mamma. L’annuncio è arrivato ovviamente sui social: “Sono mamma. Pronuncio questa frase e non vi nego che le lacrime scendono da sole. Sono mamma”. Di seguito vi sveliamo l’identità della neo mamma, riportandovi le sue parole.

L’attrice è diventata mamma: splendido annuncio

Lorena Cacciatore è diventata mamma: la famosa attrice, protagonista con Sirene e Mina Settembre, ha dato il lieto annuncio sui social. La Cacciatore è legata sentimentalmente da tre anni a Federico Marchetti, portiere del Genoa ed ex estremo difensore della nazionale italiana. I due sono diventati genitori per la prima volta.

“L’amore della mia vita (insieme a suo padre) è nato ieri 26/09/21 alle 18,36 – scrive la Cacciatore – pesa 3,5kg per 52cm ed ha un torace che pare avesse fatto palestra dentro la mia pancia per 9 mesi”. L’attrice poi si lascia andare ad una racconto molto emozionante: “Si è fatto aspettare perché è nato di 41 settimane, ritardatario come suo padre a cui somiglia in modo assurdo. Parto naturale doloroso e faticoso come tutti i parti di questo mondo”.

La Cacciatore ha incontrato Federico Marchetti in un periodo delicato della sua vita: “Lui è entrato piano piano nella mia vita e l’ha stravolta. Da allora non ci siamo più separati. Quando ho conosciuto Federico ero bulimica. Mi nascondevo, evitavo gli inviti degli uomini. Il mio rapporto con il cibo era scomposto, difficile da gestire”.

Siamo felici che Lorena abbia ritrovato la serenità e che soprattutto abbia coronato il sogno di diventare mamma. Adesso non vediamo l’ora di rivederla nel piccolo schermo. Torna presto!