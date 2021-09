Rivederla a distanza di quasi 25 anni vi sorprenderà: com’è cambiata l’ex protagonista di Melrose Place

L’abbiamo vista nel ruolo di Alison nella famosa serie americana Melrose Place: scopriamo com’è diventata l’attrice Courtney Thorne-Smith.

Erano gli anni ’90 quando sui nostri schermi arrivava uno di quei telefilm destinati a segnare un’epoca: parliamo di Melrose Place , che insieme a Beverly Hills 90210, è ancora oggi ricordata come una delle serie simbolo di quel periodo.

Leggi anche————–>>>Era Jake in Melrose Place, come dimenticarlo! Sono passati 21 anni: oggi si mostra così

Seguendo le vicende dei suoi protagonisti, uno dei personaggi che abbiamo amato di più in assoluto è stato senza dubbio quello di Alison Parker, interpretato dall’attrice californiana Courtney Thorne-Smith.

La storia di Alison è molto travagliata: vittima di abusi da bambina, nel corso della serie vive storie d’amore sono molto complicate, soprattutto quella con Billy, diviso tra lei e la cinica Amanda Woodward.

Durante la terza stagione diventa dipendente dall’alcool, malattia per la quale è costretta a curarsi in un centro di recupero. Per un periodo resta cieca a causa di un incendio esploso nel complesso di appartamenti in cui vive insieme agli altri protagonisti.

Insomma, un ruolo con molte sfaccettature e colmo di lati drammatici che la Thorne-Smith ha saputo interpretare al meglio. Ma che fine ha fatto l’attrice? Com’è diventata dopo quasi 25 anni? Resterete sbalorditi!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Era Alison in Melrose Place: oggi ha quasi 54 anni, non crederete ai vostri occhi

Nata a San Francisco l’8 novembre 1967, Courtney Thorne-Smith vanta nel suo curriculum numerosi film e serie tv famose anche in Italia come Ally McBeal, La vita secondo Jim e, appunto, Melrose Place.

Leggi anche————>>>È l’attrice che interpretava Amanda in Melrose Place: rivederla dopo oltre 20 anni sarà un tuffo al cuore

Dopo il matrimonio durato un anno col genetista Andrew Conrad, il 1º gennaio 2007 l’attrice sposa Roger Fishman e l’11 gennaio del 2008 nasce il loro primo figlio, Jacob “Jake” Emerson Fishman.

In questa foto risalente al 2019 possiamo vedere l’ex protagonista dell’amatissima serie come si mostra negli ultimi anni: non si può dire che non abbia conservato il suo fascino, vero?