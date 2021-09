Il suo personaggio ha emozionato tutti in Beautiful: sono passati ben 20 anni, la riconoscete? Ecco chi è l’attrice in questo scatto.

Un successo straordinario, che va avanti da ben 35 anni. Parliamo di Beautiful, una delle serie tv più longeve di sempre. Che ancora oggi tiene incollati alla tv milioni e milioni di telespettatori in tutto il mondo. Ma siete sicuri di ricordare proprio tutti i personaggi che hanno fatto parte della soap? Sono state davvero tante le persone che, in qualche modo, hanno intrecciato le loro vite con quelle della famiglia Forrester. E alcuni personaggi sono rimasti nel cuore dei fan, nonostante il passare degli anni. È il caso dell’attrice in foto!

L’abbiamo vista nel cast di Beautiful per pochi anni, dal 1999 al 2001, ma la sua storia ha emozionato tantissimo il pubblico: la sua morte è stata tra le più strazianti della storia della soap. Avete capito di chi si tratta? Vi raccontiamo tutto!

È stato un personaggio amatissimo in Beautiful: sono passati 20 anni, avete capito di chi si tratta?

Riuscite a riconoscere la splendida attrice in questo scatto? Ha recitato in Beautiful ben 20 anni fa, ma il suo personaggio è difficile da dimenticare. Parliamo della dolce Becky Moore, la cugina di Amber! Vi ricorderete di lei come la vera mamma del piccolo Eric, nato da una notte di passione con Deacon Sharpe. Non avendo soldi per occuparsi del bambino, Becky deciderà di affidare il piccolo ad Amber e Rick Forrester. Ma quando scoprirà che la cugina ha spacciato il figlio per suo, Becky tornerà per riprendersi il bambino e crescerlo con C.J.. La storia di Becky, però, avrà un finale tragico: la ragazza si ammalerà e morirà in poco tempo. Alla cugina lascerà un video in cui gli affiderà il piccolo Eric, invitandola a crescerlo con C.J.. Amber lo farò per un po’, per poi tornare con Rick, con cui si occuperà del bambino.

Becky, diminutivo di Rebecca, è stata interpretata dalla bellissima Marissa Tait, oggi splendida 42 enne. E voi, ricordavate questo personaggio e la sua triste storia?