Clamorosa indiscrezione su Elisabetta Gregoraci: ecco dove potremmo vedere la showgirl presto in televisione

Arriva un’indiscrezione veramente clamorosa sulla nota showgirl Elisabetta Gregoraci. L’ex compagna di Flavio Briatore potrebbe essere presto protagonista in un nuovo programma televisivo. Di seguito vi sveliamo tutti i dettagli.

Elisabetta Gregoraci, clamorosa indiscrezione: di cosa si tratta

Elisabetta Gregoraci è una showgirl molto famosa e soprattutto amata dal pubblico italiano. Ha iniziato a lavorare come modella, mentre ha esordito in televisione all’inizio degli anni duemila nel programma Ciao Darwin e poi figurando in alcune serie televisive come Il cielo in una stanza o Un medico in famiglia.

La Gregoraci ha raggiunto la notorietà anche grazie alla storia d’amore con Flavio Briatore. I due si sono conosciuti nel novembre 2005 ed insieme hanno avuto un figlio, Nathan Falco.

Nelle vesti di conduttrice è stata al timone di Sipario, Made in Sud e soprattutto Battiti Live. L’anno scorso è stata tra le concorrenti del Grande Fratello Vip.

Dopo il successo ottenuto con Battiti Live, la Gregoraci potrebbe tornare in Rai. Come riporta TvBlog, infatti, la showgirl calabrese potrebbe essere al timone del nuovo programma di Rai 2, “Double Song“. Il nuovo programma dovrebbe sostituire Liberi tutti, al momento accantonato. La Gregoraci dovrebbe affiancare Pino Insegno e nel cast dovrebbero esserci anche Gabriele Cirilli e Valeria Graci.

Si tratterebbe sicuramente di un ritorno gradito in Rai. La Gregoraci è stata protagonista nella rete pubblica con lo show comico Made in Sud. In quell’occasione, la showgirl calabrese ha indossato nuovamente le vesti di conduttrice e tra l’altro non ha assolutamente figurato. Adesso potrebbe arrivare di nuovo la chiamata di Mamma Rai e siamo sicuri che la Gregoraci risponderà presente, nonostante i suoi impegni estivi in Mediaset.