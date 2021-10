Impossibile dimenticare la bellissima Kris Munroe in ‘Charlie’s Angels’: oggi l’attrice ha 70 anni, ma com’è diventata? Vederla vi lascerà di stucco.

È stata una delle serie tv più amate e seguite di fine anni settanta ed inizi anni ottanta. Stiamo parlando proprio di ‘Charlie’s Angels’. Andato in onda per la prima volta nel lontano 1976, la serie poliziesca ha tenuto incollati i suoi telespettatori fino al 1981. E per ben 115 puntate. Un record davvero incredibile, non c’è che dire.

Nel corso delle sue cinque stagioni, abbiamo avuto la possibilità di conoscere diversi ‘angeli’. Tra questi, però, è davvero impossibile dimenticarci di lei. Facciamo riferimento proprio alla bellissima e giovanissima Kris Munroe. Entrata a far parte della serie tv nel corso della sua seconda stagione e rimasta tra le protagoniste indiscusse fino alla fine, l’attrice ha saputo catturare l’attenzione su di sé per la sua incredibile bellezza. Cosa sappiamo, però, adesso su di lei? E, soprattutto, com’è cambiata oggi? Sono trascorsi esattamente 40 anni dalla fine della messa in onda della serie, ma com’è oggi? Siete pronti a scoprirlo? Ci pensiamo immediatamente! Vi anticipiamo: vederla, vi lascerà di stucco!

Kris Munroe di ‘Charlie’s Angels’: oggi ha 70 anni, eccola

È stata una delle protagonista indiscusse di ‘Charlie’s Angels’, Cheryl Ladd. Nei panni di Kris Munroe, sorella di Jill, l’attrice ha saputo catturare l’attenzione su di sé. Sono trascorsi 40 anni, però, dalla fine della serie tv, ma cosa fa oggi? E, soprattutto, com’è cambiata?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che oggi l’attrice abbia ben 70 anni. E che, dopo l’incredibile successo della serie tv, abbia continuato a lavorare in questo mondo. Che siano state pellicole cinematografiche o televisivi, ma anche serie tv, la bellissima Ladd ha cavalcato la cresta dell’onda in men che non si dica. Com’è diventata oggi? Ebbene: ha circa 70 anni. E, vi assicuriamo, è davvero bellissima. Guardate un po’ qui:

Insomma, che dire? Saranno anche passati 40 anni dalla fine di ‘Charlie’s Angels’, ma la sua Kris è sempre bellissima. Siete d’accordo anche voi con noi?