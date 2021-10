Barbara D’Urso ha dedicato un post a suo figlio Emanuele, in occasione del suo compleanno: parole commoventi, lo scatto ha fatto il pieno di like.

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più affermate Mediaset. Apprezzata da molti, sui social è seguita da ben 2,7 milioni di utenti! Tutti i giorni rende partecipe i suoi fan della sua vita privata: il 29 settembre è un giorno speciale per lei. La conduttrice di Pomeriggio Cinque festeggia in quel giorno il compleanno di suo figlio Emanuele, nato nel 1988 dalla relazione con Mauro Berardi. Per l’occasione, gli ha dedicato un commovente post su Instagram.

Barbara D’Urso, la dedica per il figlio è commovente: “Mi fai camminare a testa alta”

Barbara D’Urso il 29 settembre, in occasione del compleanno di suo figlio, ha aggiornato il suo profilo Instagram. Ha pubblicato una foto di Emanuele ancora bambino, mentre fa il bagnetto. Il piccolo, figlio della conduttrice e del suo ex Mauro Berardi, sorride felice in foto mentre la mamma lo regge premurosamente.

La foto è seguita da una didascalia davvero commovente, scritta da mamma Barbara: “Ed eccolo l unico altro vero punto di Felicità perfetta e totale…ore 00,10 del 29 settembre… TU.. il ribelle col cuore grande che corre rigorosamente da solo e vince… e mi fa camminare a testa alta….…Io Tu e Giammauro uniti ed indivisibili…Noi Tre..l Amore puro..Ti Amo. Mamma“.

Oltre 24 mila utenti hanno lasciato il like, per non parlare dei commenti! “La bellezza che si concretizza in foto” è un pensiero di un utente che si legge sotto al post.

Chi è Emanuele Berardi

Emanuele Berardi ha scelto di fare un percorso diverso da quello della mamma. Il classe ’88, nato a Roma, vive a Milano e fa il produttore, fotografo e video maker. Dall’unione tra mamma Barbara e papà Mauro, produttore cinematografico, è nato anche Giammauro, il primogenito tra i due.