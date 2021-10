Michele Morrone beccato con una donna dai paparazzi del settimanale Chi: il celebre attore è super innamorato, ecco chi è la sua nuova fidanzata!

Il famoso attore diventato famoso per il suo ruolo nel film 365 giorni ha trovato l’amore. Michele Morrone, classe ’90, ha conquistato il cuore di tutte le donne italiane: un uomo così affascinante non poteva passare inosservato! Una donna però, ultimamente, ha rubato la sua attenzione! E mentre tutti attendono il sequel di 365 giorni, girato proprio nel corso di questa estate 2021, Michele si ritrova al centro del gossip. Il settimanale Chi ha svelato qualche dettaglio sulla vita privata attuale del latin lover!

Michele Morrone, la sua nuova fidanzata è una fashion blogger: chi è Giulietta Borroni

Michele Morrone, secondo quanto rivelato da Chi, ha trovato l’amore. E’ stato pizzicato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini con una bellissima giovane. Parliamo della fashion blogger Giulietta Borroni: i paparazzi hanno immortalato i due mentre si scambiavano diversi baci e carezze.

“L’attore non è più single. Il suo cuore batte per Giulietta Borroni: è innamorato” scrive il settimanale su Instagram, come didascalia di due immagini scattate dai fotografi.

Ma chi è Giulietta Borroni?

Originaria di Novara, è milanese di adozione. Ha 25 anni, labbra carnose, sguardo seducente e fisico da urlo: Giulietta ha conquistato l’uomo più desiderato dalle donne! E’ una lashmaker, un’artista delle ciglia, e su Instagram è molto attiva e seguita. Con quasi 20 mila follower, lavora anche come fashion blogger e modella. Impossibile resistere alla sua bellezza e sensualità, vi mostriamo una sua foto pubblicata su Instagram:

