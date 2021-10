Soleil Sorge, perchè si è lasciata con Jeremias Rodriguez: solo adesso l’ha rivelato

Sapete perchè Soleil Sorge si è lasciata con Jeremias Rodriguez? La modella italo-americana solo adesso l’ha rivelato

Quasi tutti sono a conoscenza della storia d’amore tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez. Pochi, invece, sanno perchè è finita la loro relazione amorosa. A spiegarlo è stata proprio la modella italo-americana.

LEGGI ANCHE: Soleil Sorge, triste confessione: riguarda la mamma

Perchè Soleil Sorge si è lasciata con Jeremias Rodriguez

Soleil Sorge è una modella italo-americana divenuta famosa in seguito alla partecipazione a Uomini e Donne. La Sorge partecipò al programma di Maria De Filippi in veste di corteggiatrice. La modella riuscì a far perdere la testa al tronista Luca Onestini. I due uscirono insieme dal programma, ma la loro relazione durò poco lontani dalle telecamere.

Soleil annunciò la fine della loro storia d’amore mentre Luca era rinchiuso nella casa del Grande Fratello Vip. Poco dopo iniziò una relazione amoroso con Marco Cartasegna, anche lui ex tronista di Uomini e Donne. Anche con Cartasegna, però, durò molto poco. In seguito è stata fidanzata con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia.

La storia d’amore con Jeremias è stata sicuramente più lunga rispetto a quella con Luca o Marco. Dopo un po’, però, anche con il fratello di Belen è finita. Il motivo è stato spiegato da Soleil stessa. “Quando due persone hanno stili di vita troppo differenti te ne accorgi in pochi mesi” – ha dichiarato la modella a Novella 2000 – “poi purtroppo continui a credere di poter cambiare le cose, ma ci sono vizi che il lupo non perde”.

Soleil è stata fidanzata anche con un ragazzo non famoso, Kevin, morto tragicamente per overdose. Ancora oggi, però, la modella lo ricorda con grande affetto e tra le stories di Instagram scrive: “Una delle persone e storie più belle della mia vita. Ora è in paradiso, ma lo amo e lo terrò sempre nel mio cuore“.