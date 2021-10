Alex Britti svela qual è la sua più grande paura: “Ho provato a lavorarci su”, mai detto prima

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Alex Britti ha rivelato qual è la paura che lo attanaglia: la confessione del cantante.

Grande ritorno a Oggi è un altro giorno su Rai 1: ospite di Serena Bortone, Alex Britti ha presentato al pubblico il suo nuovo libro intitolato “Strade”.

Pagine che raccontano la sua storia, la sua carriera, il rapporto col figlio Edoardo nato dall’amore con la moglie Nicole di 22 anni più giovane. Nonostante i genitori fossero inizialmente perplessi, il cantautore romano ha deciso sin da molto giovane di inseguire il suo sogno andando via di casa quando era adolescente. “Essere figlio unico mi ha aiutato perché sapevo stare da solo. Sono andato a vivere da solo da adolescente perché era difficile spiegare che dovevo tornare tardi per suonare”, ha raccontato l’artista.

Britti non ha studiato al conservatorio, ma ha imparato a suonare da autodidatta dopo aver imparato le nozioni fondamentali seguendo lezioni di chitarra in parrocchia: “Ho sempre sentito un appagamento dalla chitarra, ma non mi sento bravo. Ancora oggi sono sempre alla ricerca del suono giusto”.

Tra i tanti aneddoti, Alex ha confessato anche una sua paura molto profonda: vediamo di cosa si tratta.

Alex Britti e quella paura che lo accompagna da trent’anni

Ai microfoni di Serena Bortone, Britti ha parlato della fobia che vive dal 1991 e che riguarda la paura di volare in aereo: “Da una trentina d’anni non prendo l’aereo, ho paura di volare. Dopo un po’ di viaggi storti con attacchi di panico ho deciso di non prendere più aerei. Ho provato a lavorarci su, ma sono trent’anni che non volo e non ho mai visto l’America purtroppo”, ha confessato.

Una fobia molto comune quella di Alex, che colpisce molte persone anche famose: e voi viaggiate tranquillamente in aereo?