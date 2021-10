In questo scatti era solo una bambina, ma oggi è diventata un’attrice amatissima e famosissima: la riconoscete?

Uno scatto di molti anni fa, quando l’attrice che vediamo qui protagonista, era solo una bambina. E’ stata proprio lei a pubblicarlo sul suo seguitissimo profilo instagram. Ovviamente, poteva mai passare inosservato? Il post è stato accolto da tantissimi commenti.

Osservando con attenzione, riuscite a riconoscere chi è fotografata? Vi sveliamo che, l’attrice è stata la protagonista di numerosi film. Proprio negli ultimi mesi, è stata al centro dell’attenzione in un bellissimo spot pubblicitario, insieme ad un altro amatissimo attore. Per caso, dopo gli indizi forniti, avete capito chi è? Se la risposta è no, vi sveliamo noi la sua identità.

In questo dolcissimo scatto era solo una bambina, oggi è un’attrice molto amata: riuscite a riconoscerla?

Vi abbiamo già fornito molti indizi. L’attrice che vediamo in questa foto da bambina, oggi è famosissima e amatissima. E’ stata la protagonista di numerosi film di successo. Negli ultimi mesi, l’abbiamo ritrovata al centro dell’attenzione in uno spot pubblicitario, insieme ad un importante attore.

Ma di quale parliamo esattamente? Lo spot in questione è quello della pasta De Cecco. Adesso, siamo certi, avrete capito chi è l’attrice in foto. Ebbene sì, qui era molto piccola, fotografata in un momento della sua infanzia, oggi, Claudia Gerini è una vera e propria star.

“Io a tre anni… riscopro foto”, ha scritto a corredo del dolcissimo scatto. Tantissimi i commenti arrivati, i follower hanno lasciato ovviamente i complimenti all’attrice. Claudia, insieme a Can Yaman, attore turco divenuto celebre grazie alle soap opere trasmesse nel nostro paese, è stata la protagonista della pubblicità per la pasta De Cecco. Ma la sua carriera vanta di film, serie tv, e fiction: un vero e proprio trionfo per la bella Gerini.