Amici di Maria De Filippi, impensabile retroscena: riguarda anche Costanzo e la Fiat

Da vent’anni sui nostri schermi, Amici di Maria De Filippi è ormai una colonna della tv, ma qual è il retroscena che portò alla sua nascita?

Sono tanti gli artisti di successo la cui carriera ha spiccato il volo ad Amici di Maria De Filippi, il talent di Canale 5 condotto dalla moglie di Maurizio Costanzo. Tutti sanno però che inizialmente il format nacque come talk show in cui venivano trattati temi riguardanti i giovani.

Leggi anche——————>>>Amici 2021, Rudy Zerbi perde le staffe: “Se continui in questo modo, te ne torni a casa”, poi prende una

Come ebbe origine l’idea del programma? Sono stati proprio Maria e Maurizio a raccontare il retroscena ai microfoni di R101, nel programma “Facciamo finta che”, condotto dallo stesso giornalista insieme a Carlotta Quadri.

Innanzitutto, sul nome della trasmissione Costanzo ha rivelato :“Maria ha letto che l’amicizia è il primo valore tra i giovani e chiacchierando pensammo che forse si poteva tentare un programma sull’amicizia”.

E’ stata la De Filippi però a svelare altri dettagli inediti sulla nascita dello storico programma.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Amici, il retroscena sulla nascita del talent più famoso della tv

Il giornalista ha anche ricordato il commento del suocero sulla prima puntata: “Ma non è male quella scenetta che ho visto”, disse il papà di Maria che, come racconta Costanzo, definiva quelle puntate “siparietti”.

Leggi anche—————->>>Da Amici 20 a Tu si que vales: l’ex allievo tra i concorrenti del talent show

Rivolgendosi al marito, la regina di Canale 5 ha poi aggiunto altri particolari sulle origini del format: “All’epoca io lavoravo per te e tu facevi comunicazione per la FIAT. La FIAT doveva lanciare mi sembra una Vespa o una macchina, non vorrei sbagliarmi. Comunque arrivarono diverse ricerche di marketing sui ragazzi e da lì nacque l’idea di Amici”.

E voi avreste mai immaginato cosa portò alla nascita del famosissimo talent?