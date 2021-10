Verissimo andrà in onda anche Domenica 3 Ottobre, ma sapete quali sono le sue anticipazioni? Per la prima volta, ci sarà anche lui.

Avete preso impegni per questa Domenica pomeriggio? Noi ci auguriamo davvero di no! Perché a partire dalle ore 14:00, su Canale 5, si susseguiranno degli appuntamenti davvero imperdibili. Non soltanto stiamo parlando di Amici, che quest’anno non andrà in onda il Sabato pomeriggio, come consueto, ma anche di Verissimo. Oltre alla puntata classica, Silvia Toffanin farà compagnia il suo pubblico anche la Domenica a partire dalle ore 16:30. Insomma, è davvero clamoroso! A questo punto, però, ci chiediamo: chi saranno gli ospiti di questa puntata di Domenica 3 Ottobre? Pochissime ore fa, abbiamo assistito al toccante racconto di Alessandro D’Amico. O alle divertentissime battute di Alessandro Siani. Cosa dobbiamo aspettarci, invece, da questo appuntamento?

Leggi anche –> Adesso è ufficiale: l’amatissima coppia si è detta ‘addio’, la conferma è appena arrivata

Stando a quanto si apprende da alcune anticipazioni, sembrerebbe che gli ospiti di questo appuntamento siano davvero imperdibili. Non soltanto perché in studio ci sarà la splendida Francesca Neri, ma anche, per la prima volta in assoluto, ci sarà un personaggio amatissimo della televisione italiana. Di chi parliamo? Scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Ospiti della puntata di Verissimo di Domenica 3 Ottobre: le anticipazioni

Così come la puntata scorsa, anche questo appuntamento di Verissimo di Domenica 3 Ottobre sarà ricco di ospiti incredibili. Siete pronti a scoprirli nel minimo dettaglio? Ci pensiamo immediatamente!

A partire da Francesca Neri fino a tantissimi altri ospiti, questa puntata di Verissimo sarà davvero indimenticabile. Procediamo con ordine, però! E scopriamo tutto quello che occorre sapere su questa nuova puntata:

Francesca Neri: a distanza di una settimana esatta dalla confessione di suo marito al centro studio, l’amatissima attrice racconterà la malattia che l’affligge. E che, come raccontato dalla diretta interessata, l’ha addirittura portata a pensare al suicidio;

a distanza di una settimana esatta dalla confessione di suo marito al centro studio, l’amatissima attrice racconterà la malattia che l’affligge. E che, come raccontato dalla diretta interessata, l’ha addirittura portata a pensare al suicidio; Gabriel Garko: è proprio in questo studio televisivo che, poco meno di un anno fa, l’attore ha fatto il suo coming out. Ed è qui che, senza alcun dubbio, parlerà della sua vita e della volontà di volere un figlio;

è proprio in questo studio televisivo che, poco meno di un anno fa, l’attore ha fatto il suo coming out. Ed è qui che, senza alcun dubbio, parlerà della sua vita e della volontà di volere un figlio; Federica Panicucci: regina indiscussa della mattina italiana, la splendida conduttrice si racconterà come mai prima d’ora alla padrona di casa;

regina indiscussa della mattina italiana, la splendida conduttrice si racconterà come mai prima d’ora alla padrona di casa; Giancarlo Magalli: per la prima volta in assoluto, ci sarà anche lui. Cosa rivelerà il divertentissimo e simpaticissimo conduttore? Staremo a vedere!

Cancellate qualsiasi impegno dalla vostra agenda! Questa puntata di Verissimo non potete affatto perderla!