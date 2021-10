Sapete dove si trova la clinica della pelle, trasmissione di Real Time con la dermatologa Emma Chraythorne? In molti se lo sono chiesti.

Dopo Vite al Limite e la dottoressa schiacciabrufoli, c’è un’altra dottoressa di cui non possiamo fare a meno di parlare. Stiamo parlando proprio di lei: Emma Craythorne. Protagonista indiscussa del programma ‘La clinica delle pelle’, la splendida dermatologa ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. Qual è, però, il suo ‘ruolo’? Se in Vite al Limite il dottor Nowzaradan aiuta la gente a dimagrire e a ritornare in forma e Sandra Lee in La dottoressa Pimple Popper cerca di risolvere i casi più drammatici della pelle, cosa fa la splendida Craythorne? Ebbene: anche lei è un’affermatissima dermatologa inglese. Cosa sappiamo, però, su di lei?

Proprio questa sera, a partire dalle mezzanotte, andranno in onda gli episodi de ‘La clinica della pelle’. N attesa, però, di scoprire quali sono i casi che la dottoressa Emma dovrà curare e tentare di risolvere, siete curiosi di sapere dove si trova il suo studio? Siamo certi che, guardando le puntate, anche a voi è venuta in mente la stessa domanda. Scopriamo insieme ogni cosa.

Dove si trova la clinica delle pelle?

Siete pronti ad un’incredibile maratone degli episodi de ‘La clinica delle pelle’? Noi assolutamente si! A partire dalla mezzanotte di questa sera fino alle ore 7 di domani mattina, la dottoressa Emma Craythorne farà compagnia i suoi telespettatori con i casi più disperati. Dermatologa affermatissima ed amatissima, la Craythorne si è presa cura di tantissimi problematiche legate alle pelle. Ed è riuscita a trovare una soluzione per ciascuna di esse.

Vi siete mai chiesti, però, dove si trova la clinica della pelle? Ogni episodio, vediamo la dottoressa Emma Craythorne accogliere i pazienti nel suo studio, ma dov’è? Ebbene: stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la clinica si trovi presso l’Istituto di Dermatologia dell’Ospedale Saint Thomas di Londra.

Insomma, un retroscena davvero pazzesco. Ma diteci la verità: voi lo conoscevate?