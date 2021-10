Meghan Markle, cos’è successo il giorno del matrimonio: l’imposizione della Regina Elisabetta; il retroscena che non tutti conoscevano.

Che i rapporti tra Meghan Markle e la famiglia Reale non siano mai stati idilliaci non è mai stato un mistero. Ma non tutti sanno alcuni retroscena sulle nozze dell’attrice con il principe Harry. Sono passati ormai più di tre anni dal matrimonio, ma solo oggi stanno spuntando fuori alcuni retroscena inediti su quel giorno speciale. Secondo quanto riportato dal The Sun, la duchessa di Sussex avrebbe avuto una vera e propria crisi qualche giorno prima delle nozze, a causa di un copricapo.

Proprio così, il cappello che Meghan avrebbe voluto indossare nel giorno del matrimonio con Harry non sarebbe stato disponibile e avrebbe scatenato nella donna una reazione molto forte. A tal punto che è stato necessario l’intervento della regina Elisabetta. Sapete cosa ha deciso? Scopriamo i dettagli di questo curioso retroscena.

Meghan Markle, cos’è successo il giorno del matrimonio: c’entra la Regina Elisabetta

Se pensate che, ai tempi delle nozze tra Harry e Meghan, il clima all’interno della famiglia Reale era disteso, forse sbagliate di grosso. Secondo le ultime indiscrezioni, poco prima del matrimonio la Regina Elisabetta avrebbe perso le staffe a causa della giovane Markle. Il motivo? La reazione eccessiva della donna alla notizia di non poter indossare il cappello che desiderava alle nozze. Secondo quanto si legge sul libro “Meghan: A Hollywood Princess”, scritto da Andrew Morton, la regina si sarebbe davvero infuriata con la Markle, a tal punto di aver riferito ad Harry la sua decisione: “Lei indosserà il copricapo che deciderò io”.

Eh si, una vera e propria imposizione quella della regina Elisabetta, che ha voluto così mettere un freno ai “capricci” della Markle. E voi, conoscevate questo retroscena sulle nozze reali? Ricordiamo che Harry e Meghan si sono sposati il 19 maggio del 2018, nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor, nel Regno Unito.