Tu si que vales, il look di Belen ha incantato tutti: sapete quanto costa? Cifra da capogiro per il completo grigio indossato dalla showgirl.

Ieri sera, sabato 2 ottobre, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Tu si que vales. Una puntata, come sempre, ricca di talenti, che si esibiscono sul palco, regalando emozioni unica al pubblico e alla giuria. Ma anche una serata di risate, tra scherzi e gag dove spesso la protagonista è la simpaticissima Sabrina Ferilli. A condurre lo show, anche quest’anno, la splendida Belen Rodriguez, affiancata da Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Per la serata di ieri, la showgirl argentina ha scelto un look che ha incantato tutti.

Un tailleur dal taglio super innovativo, con giacca corta e pantaloni plissettati. Curiosi di scoprire di più sul look sfoggiato dalla Rodriguez per la puntata? Vi sveliamo tutto!

Il look di Belen Rodriguez ha incantato tutti: quanto costano il blazer e i pantaloni indossati a Tu si que Vales

Per la puntata di ieri di Tu si que vales, Belen Rodriguez ha scelto un look che non poteva passare inosservato. Elegante ma nello stesso tempo sensuale, la showgirl argentina ha indossato un completo firmato Stella Mc Cartney. Sia il blazer crop che i pantaloni sono dello stesso brand e a fornirci qualche info in più sui capi ci ha pensato la sempre informata pagina Instagram “Closet Italy”. Sapete quanto costa il look della Rodriguez? La giacca ben 1865 euro e i pantaloni 525. Eh si, cifre notevoli:

Belen ha completato il look con un sandalo bianco e, sotto al blazer, ha optato per un mini top nero. Insomma, anche ieri sera la showgirl argentina ha brillato sul palco. E voi, avete seguito la puntata dello show di Maria De Filippi?