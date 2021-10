Il celebre conduttore e giornalista Nicola Porro è molto riservato sulla sua vita privata: è sposato con Allegra Galimberti, sapete che lavoro fa sua moglie?

Il celebre giornalista e conduttore televisivo è entrato nel mirino di Scherzi a Parte! In questa domenica 3 ottobre Nicola Porro è uno dei protagonisti della puntata dello show più divertente di sempre: è stato vittima di uno scherzo davvero terribile che ha suscitato in lui una reazione furiosa! Conosciamo tutti la carriera del personaggio televisivo classe ’69, iniziata come giornalista per poi proseguire anche in tv. Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? L’uomo di origine pugliese è sposato ed ha due figli!

Nicola Porro, conoscete sua moglie? Si chiama Allegra e lavora nel campo della moda

Nicola Porro è felicemente sposato con Allegra Galimberti: la coppia vive a Milano insieme ai figli, Ferdinando e Violetta. La coppia è estremamente riservata: non conosciamo molti dettagli sulla donna che ha rubato il cuore del giornalista e conduttore.

Allegra ha i profili social privati, ci risulta difficile dunque ricercare qualche curiosità sul suo conto. Sul web si legge che è appassionata di moda ed ha fatto della sua passione un lavoro: lavorerebbe infatti nel mondo del fashion. Nonostante il giornalista sia molto conosciuto dal pubblico italiano, raramente parla della sua vita privata. In un’intervista però si lasciò andare al racconto della sua infanzia, del suo passato: “Da ragazzo ero libertino. Sono stato un romano arrivato a Milano negli anni in cui era davvero divertente viverci. È stato un bellissimo ricordo. Quando mi sono sposato, però, ho messo totalmente la testa a posto“.

Ecco una foto di Nicola Porro insieme alla sua dolce metà, Allegra Galimberti:

