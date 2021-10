Chiara Ferragni ha realizzato uno dei suoi più grandi sogni: è sulla copertina di Vogue Italia, dopo anni di duro lavoro e sacrifici. L’emozione è alle stelle.

Ha cominciato la sua carriera 12 anni fa, aprendo il suo blog The Blond Salad. Chiara Ferragni ha raggiunto un altro traguardo nelle ultime ore: questo era desiderato ed atteso da sempre. La famosa imprenditrice digitale ha conquistato finalmente la copertina di Vogue Italia, realizzando uno dei suoi più grandi sogni. Dopo aver lanciato il suo blog nel 2009 è partita la sua carriera che in poco tempo si è trasformata in una salita verso il successo mondiale! Dopo anni di duro lavoro e sacrifici, è arrivato un premio che l’ha resa davvero felice. Ecco il suo messaggio sui social.

Chiara Ferragni realizza uno dei suoi più grandi sogni: “Dopo sacrifici e duro lavoro”

Chiara Ferragni ha conquistato la copertina del prossimo numero di Vogue Italia che uscirà giovedì 7 ottobre. L’imprenditrice digitale sta vivendo uno dei momenti più felici della sua vita: desiderava ed attendeva questo momento da sempre!

“12 anni fa, quando ho iniziato la mia carriera, consideravo Vogue Italia un mondo lontano dal mio. Per me era una piccola cerchia di creativi a cui ispirarmi, soprattutto perché ero solo all’inizio di questo folle viaggio e non avevo alcun legame con la moda” ha scritto Chiara nella didascalia del suo ultimo post. La Ferragni ha mostrato a tutti, fiera, la copertina del prossimo numero di Vogue Italia: è lei la protagonista!

“Alle prime sfilate a cui ho partecipato avevo un invito in piedi, da lì non si vede granché, le persone importanti sono sedute in prima fila. Oggi essere sulla copertina di Vogue Italia è un traguardo che mi fa sentire orgogliosa di quella bambina che ha aperto il suo piccolo blog nel 2009. È un sogno che si è avverato dopo tanti sacrifici e duro lavoro” ha aggiunto. Non potevano mancare, ovviamente, i ringraziamenti per coloro che l’hanno aiutata e seguita in questo ‘viaggio’.

Questa la copertina del giornale in uscita il 7 ottobre: