Federica Panicucci, fisico da urlo a quasi 54 anni: cosa mangia per essere così in forma

I ‘segreti’ di Federica Panicucci per mantenere il suo fisico sempre al top nonostante il passare degli anni: ecco cosa mangia la conduttrice!

Da oltre 30 anni è un volto amatissimo della tv e il suo successo non si è mai arrestato: elegante, professionale e bellissima, Federica Panicucci conduce Mattino Cinque, programma mattutino in onda sulla rete ammiraglia Mediaset.

Nel vederla in tv o tramite le sue foto social, ciò che subito salta all’occhio è la sua splendida forma fisica, rimasta praticamente intatta nel corso degli anni. A fine ottobre, Federica compirà 54 anni, ma nessuno immaginerebbe la sua età! Da quando l’abbiamo conosciuta, il suo corpo è snello, tonico e senza inestetismi. Viene spontaneo chiedersi: ma come fa a mantenersi così?

E’ stata lei stessa tempo fa a rivelare i suoi ‘segreti’ in un’intervista al Corriere della Sera: la conduttrice ha parlato di cosa mangia e quali sono i cibi che evita, oltre a tanti altri piccoli accorgimenti che fanno parte ormai del suo stile di vita. Siete pronti a scoprire tutto?

Federica Panicucci, sapete cosa mangia per mantenere un fisico così?

Al Corriere, l’amatissimo volto di Canale 5 ha rivelato di evitare cibi fritti, salumi, dolciumi e di non bere alcolici. Ogni tanto però cede alla tentazione di una pizza. Al mattino è fondamentale per lei una colazione nutriente e che apporti l’energia necessaria per iniziare al meglio la giornata. Come spuntino a metà mattina, Federica sceglie uno snack al cioccolato fondente o alle mandorle. Per il pranzo, invece, opta per il pane o la pasta di kamut, a cena verdure e carne bianca o pesce.

Inoltre Federica afferma di bere molta acqua, quasi due litri al giorno. Cosa molto importante: no a digiuni, sì a porzioni ridotte!

Si sa poi che è fondamentale abbinare una corretta alimentazione ad un allenamento costante: “Io faccio un quarto d’ora al giorno di allenamento in casa. Niente palestra, non ho il tempo. Prima di cena, mentre i ragazzi fanno i compiti, faccio addominali, braccia, gambe, glutei”, ha raccontato.

Non si può certo dire che nel suo caso questo stile di vita non porti a risultati pazzeschi, vero?