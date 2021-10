Avete mai visto la prima moglie di Paolo Bonolis? Chi è e cosa fa nella vita Diane Zoeller, mamma dei primi due figli del conduttore.

La sua attuale moglie la conosciamo benissimo: è approdata anche su Canale 5 come opinionista del GF Vip 6. Ma, prima di convolare a nozze con Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis si era già sposato, nel 1983. La sua prima moglie si chiama Diane e sono stati uniti in matrimonio fino al 1988.

LEGGI ANCHE —->Avete mai visto la casa di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli? È un incanto, resterete di stucco

Dopo tanti anni, i due sono stati fotografati insieme nel 2019, in occasione del matrimonio della figlia Martina. In seguito tutte le informazioni sulla prima moglie del famoso conduttore Mediaset.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Diane Zoeller è la prima mogli di Paolo Bonolis: tutto quello che sappiamo di lei

Si chiama Diane Zoeller ed è stata la prima moglie di Paolo Bonolis. Dal loro matrimonio, durato cinque anni, sono nati i primi due figli del conduttore, Stefano e Martina. È proprio in occasione delle nozze di quest’ultima che Paolo e la sua ex moglie hanno posato insieme in uno scatto, condiviso proprio dalla sposa sul suo Instagram nel 2019: tra i like al post, quello di Sonia Bruganelli, nuova moglie di Bonolis. Segno della grande armonia che regna tra le due famiglie.

Un grande amore, quello tra Bonolis e la psicologa, che vive e lavora negli Staiti Uniti. Ma, come raccontato dallo stesso conduttore in un’intervista di Maurizio Costanzo, la rottura è arrivata poiché si sono sposati troppo in fretta. Della vita attuale di Diana non sappiamo molto, ma la donna si è risposata.

Oltre a Martina e Stefano, oggi Paolo Bonolis è papà di altri tre figli, Davide, Adele e Silvia, nati dal matrimonio con la Bruganelli. E voi, conoscevate la famiglia allargata del simpaticissimo conduttore di Avanti un altro?