Amici, provvedimento disciplinare della produzione: brutto colpo per i ragazzi, cos’è successo e qual è stata la reazione.

La 21 esima edizione di Amici sta entrando nel vivo! La nuova classe della scuola più famosa della tv sta prendendo forma, tra sfide e conferme. Ma, si sa, gli ostacoli sono sempre dietro l’angolo. E l’ultimo è arrivato proprio nelle scorse ore. Per gli allievi è arrivata una bruttissima notizia: il tutto è andato in onda nella puntata di ieri del day time, in onda dopo Uomini e Donne su Canale 5.

Ai ragazzi è arrivata una comunicazione improvvisa, attraverso un video che è stato mostrato nel televisore. Un video che annunciava un provvedimento disciplinare da parte della produzione, in seguito ad alcuni comportamenti scorretti degli allievi. Scopriamo cosa è successo e quale è stata la decisione degli autori.

Amici, provvedimento disciplinare della produzione: la decisione è un brutto colpo per gli allievi

Brutta notizi per i ragazzi di Amici 21. A causa della scarsa pulizia della casa in cui vivono, la produzione ha deciso di prendere un provvedimento disciplinare. Come sappiamo, infatti, a causa del Covid, anche quest’anno sono gli stessi allievi a dover provvedere alle faccende domestiche e a cucinare. A quanto pare, però, le condizione del posto in cui vivono non sono idonee. A tal punto da spingere la produzione ad intervenire, con una decisione molto forte: due ballerini e due cantanti saranno messi in sfida!

Una notizia che ha sconvolto i ragazzi, alcuni dei quali hanno perso le staffe: “Quello che fanno altre persone ricade su altre persone! Non è giusto!”, esclama Nicol. Dopo varie discussioni, i ragazzi hanno deciso di proporre loro stessi i nomi degli sfidanti, per evitare che siano sorteggiati allievi che, in realtà, si occupano dell’igiene della casa. Hanno, però, scelto di procedere per votazioni anonime, scrivendo su un bigliettino i nomi dei coinquilini che decidono di mettere in sfida.

Chi saranno i più votati che saranno quindi a rischio? Non ci resta che attendere le prossime news direttamente dalla casetta di Amici 21.