In Daydreamer è stato Osman: com’è oggi l’attore, ben ‘lontano’ dal suo personaggio

In Daydreamer ha interpretato il personaggio di Osman: com’è oggi l’attore, vederlo così vi lascerà completamente spiazzati.

Daydreamer-Le ali del sogno è una serie televisiva turca andata in onda anche in Italia e in molti altri paesi. Il successo che ha avvolto questa soap è stato incredibile. Ha appassionato tutti, grandi e piccini. L’ultima puntata è stata trasmessa il 28 maggio 2021, con il colpo di scena che tutti speravano.

Can e Sanem, i protagonisti, si sono uniti in matrimonio e hanno creato una bellissima famiglia. Dopo tante difficoltà, l’ultima, causata dalla perdita di memoria del signor Divit, finalmente, l’amore è esploso nuovamente. Al centro dell’attenzione della trama, abbiamo avuto modo di vedere tutti i personaggi, in modo diverso. Ricordate l’affascinante Osman? L’uomo è stato innamorato di Leyla, la sorella di Sanem, e si sono fidanzati, ma alla fine, la storia è naufragata. Ha così deciso di partire e andarsene. Ora, la domanda che ci poniamo è: avete visto com’è l’attore lontano dal set?

In Daydreamer è stato Osman: vedere l’attore lontano dal suo personaggio vi spiazzerà

Soap opera di grande successo, Daydreamer ci ha accompagnato per un anno, immergendoci nella storia d’amore tra Can e Sanem. Ma l’amore ha avvolto anche gli altri protagonisti.

Osman, il fratello di Ayhan, migliore amica di Sanem, era profondamente innamorato di Leyla, la sorella della scrittrice. Purtroppo, la loro relazione, non è andata a buon fine. L’uomo, ha preso una pronta decisione, è partito, per poter inseguire la sua carriera. L’attore che vestito i panni di Osman, è Ali Yagci. Eccolo in uno scatto social recentissimo:

Osservandolo qui, sembrerebbe che, la star di Daydreamer-Ingredienti d’amore ha cambiato un po’ il suo look. Ovviamente, nella soap, il suo aspetto è stato adattato al personaggio. La foto è stata pubblicata sul suo seguitissimo profilo instagram, e non è passata inosservata. Ali è diventato celebre, da noi, proprio grazie alla soap opera e i fan hanno continuato a seguirlo anche dopo.