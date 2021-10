Nicola Savino a poche ore dal ritorno in tv de Le Iene ha confessato di voler rivedere in studio Alessia Marcuzzi: ecco le parole.

Le Iene è pronto a ripartire! Il programma televisivo d’intrattenimento torna in onda a partire da questa sera di martedì 5 ottobre con tantissime novità. La nuova edizione vedrà una co conduttrice diversa per ogni sera: dieci donne sono state scelte per le prossime dieci puntate dello show. La novità riguarda anche gli inviati del programma: è entrato a far parte del gruppo de Le Iene anche Clemente Russo! Nicola Savino si prepara a tornare in tv ed a poche ore dalla prima messa in onda ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Sentite cosa ha confessato!

Leggi anche Le Iene, cantanti, sportive e volti noti dello spettacolo: chi sono le nuove conduttrici

Le Iene, Nicola Savino: “Vorrei che tornasse Alessia Marcuzzi”, la confessione spiazza tutti

Nicola Savino si prepara a tornare in onda su Italia Uno con il suo Le Iene: sarà affiancato, in ogni puntata, da una co conduttrice diversa. “Io e la Gialappa’s faremo i padroni di casa, o le vecchie ciabatte, e loro saranno le nostre ospiti, nel senso più nobile, l’ospite è sacro”.

A Tv Sorrisi e Canzoni ha aggiunto che le donne scelte per la nuova edizione de Le Iene saranno più Iene di tutti gli uomini del programma. Proverà a chiedere aiuto alla Gialappa’s Band: “Solidarietà che non troverò, ci sarà un gioco al massacro nei miei confronti”.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Nicola Savino ha confessato inoltre di desiderare il ritorno di Alessia Marcuzzi. “Sarebbe bello che tornasse anche lei lì, ha sempre la porta aperta e io sono sicuro che sarà con noi di nuovo” sono state le sue parole, riportate da Leggo.

Potrebbe realmente tornare a Mediaset la celebre conduttrice tv? Nicola Savino non è l’unico a sperare in un ritorno della Marcuzzi nel piccolo schermo: milioni di fan attendono, curiosi, di scoprire i progetti futuri di Alessia.