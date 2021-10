Patty Pravo, la celebre cantante ha avuto ben 5 mariti: sapevate che…?

Sapete che Patty Pravo ha avuto ben cinque mariti? La celebre cantante ha avuto una vita sentimentale piuttosto turbolenta: ecco tutti i suoi uomini.

La celebre Patty Pravo con la sua voce ha ispirato, nel corso della sua carriera, artisti come Lucio Fontana, Mario Schifano..Per lei hanno scritto cantautori quali Lucio Battisti, Paolo Conte, Francesco Guccini, Gino Paoli…La carriera di Patty Pravo, pseudonimo di Nicoletta Strambelli, è nota a tutti: anche la sua vita privata è sempre stata al centro della cronaca rosa. Il gossip le ha attribuito tanti flirt, perlopiù con musicisti e artisti famosi, tra questi anche Vasco Rossi. Ma sapevate che la cantante ha avuto ben cinque mariti?

Patty Pravo, nome d’arte di Nicoletta Strambelli, non ha figli ma è stata sposata ben cinque volte, divorziando in tutte le occasioni. Ma chi sono stati i mariti della celebre voce italiana? Il primo è stato Gordon Angus Faggetter, batterista inglese, a cui è stato legata per quattro anni. Si sono sposati in Inghilterra nel 1968.

Patty Pravo, dopo il primo divorzio, ha sposato nel 1972 Franco Baldieri. L’uomo, arredatore stilista romano, e la cantante presero due strade diverse poche settimane dopo le nozze a causa delle relazioni di lui con un altro uomo. Il terzo marito è stato Paul Jeffery, chitarrista inglese con cui Patty è stata legata per cinque anni. Le nozze sono avvenute a Bali nel 1976.

Paul Martinez, bassista statunitense, è stato prima amante e poi marito dell’artista: si sposarono in California nel 1978. John Edward Johnson è stato l’uomo con cui Patty Pravo è stata più a lungo: la loro storia è durata circa dieci anni. La coppia si sposò nel 1982 a San Francisco ma il matrimonio creò problemi per la legge italiana perchè la cantante non aveva ancora sciolto del tutto il matrimonio con Baldieri.

Nel 1973, infine, Patty Pravo ha sposato l’ex Pooh Riccardo Fogli con un rito celtico, non valido in Italia, essendo entrambi già sposati con altri coniugi. La coppia di artisti fu protagonista di un amore passionale e travolgente, durato circa un anno.